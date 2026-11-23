GÖKHAN DÜZYOL - İzmir'in Seferihisar ilçesinde polis memuru Mehmet Tozun'un şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin sanık Sedat Çelik'in olaydan önce Tozun'la farklı tarihlerde 15 kez iletişim kurduğunu tespit eden mahkeme, sanığın polisleri tanımadığı yönündeki savunmasını kabul etmedi.

İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, sanık Çelik'in olay öncesinde polis memuru Mehmet Tozun'u tanımadığı yönündeki savunmasının dosyadaki delillerle örtüşmediği belirtildi.

Kolluk görevlilerince hazırlanan inceleme raporunda, şehit Tozun'un kullandığı telefon hattı ile Çelik'in kullandığı hat arasında farklı tarihlerde 15 kez iletişim kurulduğunun tespit edildiği aktarılarak, Seferihisar'ın küçük bir ilçe olması, tarafların burada esnaf olarak faaliyet göstermesi ve sanıkların ilçe emniyet müdürlüğünde de işlerinin bulunması nedeniyle polis memurlarını tanıdıkları değerlendirildi.

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Sanık Çelik'in, vurulan kişilerin polis olduklarını bilmediği yönündeki savunmasına itibar edilmediği kaydedildi.

- Ateş etmese de müşterek fail

Kararda, sanığın olay sırasında kolluk görevlilerinin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya devam etmesi de yer aldı.

Polis memurlarının Sedat Çelik'i yakalamaya çalıştığı sırada kardeşi Mehmet Salih Çelik'in kaçışı sağlamak amacıyla polis memuru Furkan Hakan Aşkın'a ateş ettiği, ardından diğer polisler İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun'a da ateş açtığı ifade edildi.

Sedat Çelik'in "dur" ihtarına rağmen kaçmayı sürdürerek direnişini devam ettirdiği, bu davranışıyla kardeşinin eylemlerine imkan sağladığı ve iki kardeşin olay yerinden birlikte kaçtığı kaydedilen kararda, bu hususların birlikte değerlendirilmesi sonucunda sanıkların olayın başından itibaren birlikte hareket ettiklerinin kabul edildiği aktarıldı.

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Bu nedenle Sedat Çelik'in, Mehmet Salih Çelik'in üç polis memuruna yönelik eylemlerine iştirak ettiği, silahla ateş etmese de polis memuru Mehmet Tozun'un öldürülmesi ve diğer iki polisin öldürülmeye teşebbüs edilmesi suçlarından müşterek fail olarak sorumlu tutulduğu belirtildi.

- Olay ve dava süreci

Seferihisar'da polis ekipleri, 20 Kasım 2024'te, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye gitmiş, şüpheli Mehmet Salih Çelik'in bölgeye gelen ekiplere ateş açması sonucu yaralanan 3 polis memuru hastanelere kaldırılmış, Mehmet Tozun tedavi gördüğü hastanede 6 Aralık 2024'te hayatını kaybetmişti.

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Soruşturma kapsamında Mehmet Salih Çelik ile kardeşi Sedat Çelik tutuklanmış, Berkan Çelik ve Suat Keser hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı.

İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Ekim 2026'daki karar duruşmasında sanıklar Mehmet Salih Çelik ve Sedat Çelik'i Mehmet Tozun'a karşı "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, diğer 2 polisi öldürmeye teşebbüsten de 30'ar yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme heyeti, ayrıca Mehmet Salih Çelik'e "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve 10 bin lira adli para cezası, Berkan Çelik ve Suat Keser'e de "bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçundan 3'er yıl 9'ar ay hapis cezası vermişti.