Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 14 puan topladı. İzmir temsilcisi, bu performansıyla Çaykur Rizespor ile birlikte deplasmanda en fazla puan toplayan iki takımdan biri konumunda bulunuyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamasa da son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla çıkışa geçti. Ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarıkırmızılılar, özellikle deplasman performansıyla dikkat çekiyor. Bu sezon dış sahada 7 maça çıkan İzmir ekibi, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı. Göztepe, böylece deplasmanda en fazla puan toplayan iki takımdan biri konumuna yükseldi. Sarıkırmızılıları, Çaykur Rizespor takip ediyor. Deplasmanda bir maç eksiği bulunan Kasımpaşa 13 puanla, iki maç eksiği olan Galatasaray ise 12 puanla bu iki takımın arkasında yer alıyor.

REKLAM

İzmir ekibi, dış sahada en fazla gol atan takım konumunda

Göztepe, deplasmanda aldığı başarılı sonuçların yanı sıra golcü kimliğiyle de dikkat çekiyor. Dış sahada oynadığı 7 maçta 16 kez rakip fileleri havalandıran İzmir ekibi, bu alanda ligin en skorer takımı konumunda bulunuyor. Sarıkırmızılıları, deplasmanda attığı 15 golle Çorum FK izliyor.