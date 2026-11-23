Aliağa FK, Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde çıktığı ilk iki maçı da kazanarak çıkışa geçerken zirve takibini sürdürdü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezona Teknik Direktör Namet Ateş yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Aliağa FK, ilk 8 haftada 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Ancak sonraki 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden İzmir ekibi, galibiyet hasreti yaşarken zirve yarışında da önemli puan kayıpları yaşadı. Bu sonuçların ardından Aliağa FK yönetimi, Namet Ateş ile yollarını ayırarak takımın başına Erkan Sözeri’yi getirdi.

Deneyimli teknik adam, yeni takımıyla ilk maçına sahasında Sebat Spor karşısında çıktı. Rakibini 20 mağlup eden İzmir temsilcisi, Sözeri yönetimindeki ilk karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Aliağa FK, Sözeri yönetimindeki ikinci maçında ise Adana Demirspor’a konuk oldu. İzmir ekibi, ligin son sırasında yer alan rakibini 31 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

REKLAM

Böylece Aliağa FK, Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde çıktığı ilk iki maçı da kazanarak yeniden çıkışa geçti ve zirve takibini sürdürdü.

Öte yandan puanını 29’a yükselten Aliağa FK, 3. sırada haftayı tamamladı. İzmir temsilcisi, lider Muşspor’un 3, ikinci sıradaki Elazığspor’un ise 2 puan gerisinde yer aldı. Aliağa FK, bu hafta sahasında GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek.