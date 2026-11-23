İZMİR'de kendisini ‘Mehdi’ olarak tanıtıp, bir aileyi 'şifa' vaadiyle yaklaşık 3 milyon TL dolandırarak cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Mehdi D. ile babası, annesi ve kız kardeşi gözaltına alındı.

İzmir'de kendisini ‘Mehdi’ olarak tanıtan kişinin bir aileyi 'şifa' vaadiyle yaklaşık 3 milyon TL dolandırarak kadına yönelik cinsel istismarda bulunduğu ve 3,5 yaşındaki çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu iddia edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelinin Mehdi D. olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerinin koordineli çalışmasıyla şüphelinin Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Bugün adrese düzenlenen operasyonla Mehdi D. ile olaya iştirak ettikleri değerlendirilerek babası A.D., annesi M.D. ve kız kardeşi M.D. gözaltına alındı. 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "22.11.2026 tarihinde basında yer alan haberde, kendisini 'Mehdi' olarak tanıtan bir şahsın, şifa vaadiyle bir aileyi yaklaşık 3 milyon TL dolandırdığı, ailedeki kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu ve 3,5 yaşındaki çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen çalışmalar kapsamında, habere konu şahsın Mehdi D. olduğu tespit edilmiş; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları neticesinde, şüphelinin Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesinde bulunduğu belirlenmiş ve şüpheli Mehdi D. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların devamında, olaya iştirak ettikleri değerlendirilen şüphelinin babası A.D. annesi M.D. ve kız kardeşi M.D.’da yakalanarak gözaltına alınmış; şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda dijital materyallere el konulmuştur. Toplam 4 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında işlemler sürdürülmekte olup diğer şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir" denildi.