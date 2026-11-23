İZMİR'in Seferihisar ilçesinde çatışma ihbarına gittiği adreste silahlı saldırı sonucu Mehmet Tozun'un (38) şehit olduğu, 2 polis memurunun da yaralandığı olaya ilişkin davada tutuklu sanıklar Mehmet Salih Çelik ve kardeşi Sedat Çelik'e, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 2 polisi yaralamaktan da 30'ar yıl hapis cezası verildiği davanın gerekçeli kararı açıklandı. Sanık Sedat Çelik'in olay öncesinde polis memuru Mehmet Tozun'u tanımadığı yönündeki savunmasının delillerle örtüşmediğine yer verilen gerekçeli kararda, şehit Tozun'un kullandığı telefon hattı ile Çelik'in kullandığı hat arasında farklı tarihlerde 15 kez iletişim kurulduğu belirtildi.

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Olay, 20 Kasım 2024'te saat 20.00 sıralarında Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis ekibine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun ağır yaralandı. Gümüştekin ve Tozun, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, kolundan yaralanan Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Salih Çelik ile 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Mehmet Salih Çelik ve kardeşi Sedat Çelik ile S.K. ve B.Ç. tutuklandı. Hastanede tedavisi süren evli ve 1 çocuk babası Mehmet Tozun ise 6 Aralık 2024'te şehit oldu. Gümüştekin ve Aşkın, tedavileri sonrası taburcu edildi. Şüphelilerden S.K. ve B.Ç. daha sonra tahliye edildi.

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OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis ekiplerine düzenlenen saldırı, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Turabi Caddesi'nde bulunan marketin önüne bir otomobilin gelmesi ve o sırada ihbar üzerine sokakta bulunan polis memurlarının vurularak yere düştüğü anlar yer aldı.

'HUSUMETLİLERİMİZ ZANNETTİK'

Olayın ardından Mehmet Salih Çelik ve kardeşi Sedat Çelik için 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 42'şer yıla kadar hapis ,B.Ç. ve S.K. için ise 'Bildirim yükümlülüğün yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan 5'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, sanıklar ifadelerinde polis memurlarını husumetli oldukları kişiler zannettiklerini öne sürdü.

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Davada, 20 Ekim'de karar çıktı. Heyet, tutuklu sanıklar Mehmet Salih Çelik ve kardeşi Sedat Çelik'e Tozun'a karşı 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 2 polisi yaralamaktan da 30'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca Mehmet Salih Çelik'i 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar B.Ç. ile S.K.'yi 'bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan ayrı ayrı 3'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı.

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GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararı açıklandı. Sanık Sedat Çelik'in olay öncesinde polis memuru Mehmet Tozun'u tanımadığı yönündeki savunmasının delillerle örtüşmediğine yer verilen gerekçeli kararda; şehit Tozun'un kullandığı telefon hattı ile Çelik'in kullandığı hat arasında farklı tarihlerde 15 kez iletişim kurulduğunun tespit edildiği vurgulandı. Seferihisar'ın küçük bir ilçe olması, tarafların burada esnaf olarak faaliyet göstermesi ve sanıkların ilçe emniyet müdürlüğünde de işlerinin bulunması nedeniyle polis memurlarını tanıdıkları değerlendirildi. Ayrıca vurulan kişilerin polis olduklarını bilmediği yönündeki sanık savunmasına da itibar edilmediği kaydedildi. Kararda, sanığın olay sırasında kolluk görevlilerinin 'Dur' ihtarına rağmen kaçmaya devam etmesi de yer aldı. Kararda polis memurlarının Sedat Çelik'i yakalamaya çalıştığı sırada Mehmet Salih Çelik'in kaçışı sağlamak amacıyla polis memuru Furkan Hakan Aşkın'a ateş ettiği, ardından diğer polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun'a da ateş açılmasına yer verildi. Sedat Çelik'in 'dur' ihtarına rağmen kaçmayı sürdürdüğü, bu davranışıyla kardeşinin eylemlerine imkan sağladığı ve iki kardeşin olay yerinden birlikte kaçtığı belirtildi. Bu hususların birlikte değerlendirilmesi sonucunda sanıkların olayın başından itibaren birlikte hareket ettiklerinin kabul edildiğine yer verildi. Bu nedenle Sedat Çelik'in, Mehmet Salih Çelik'in 3 polis memuruna yönelik eylemlerine iştirak ettiği, silahla ateş etmese de polis memuru Mehmet Tozun'un öldürülmesi ve diğer 2 polisin öldürülmeye teşebbüs edilmesi suçlarından müşterek fail olarak sorumlu tutulduğu belirtildi.