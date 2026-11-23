Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, sporcularda görülen dizanteri vakaları nedeniyle CEV Challenge Kupası'nda Yunanistan temsilcisi Zaon Kifissia ile 25 Kasım'da yapacağı maçın ertelenmesi için başvuruda bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımda görülen dizanteri vakaları nedeniyle 6 sporcunun tedavisinin özel bir hastanede devam ettiği belirtildi.

Sporcuların mevcut sağlık durumları ve devam eden tedavileri kapsamında CEV Challenge Kupası'nda oynayacakları karşılaşmanın ertelenmesi talebiyle Avrupa Voleybol Konfederasyonuna (CEV) gerekli resmi başvuruların yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Yazılı olarak ilettiğimiz erteleme talebimizin değerlendirme süreci devam etmektedir. Bu süreçte rakibimiz Zaon Kifissia, yaşadığımız sağlık sorunlarına karşı anlayışlı ve yapıcı bir yaklaşım sergileyerek karşılaşmanın ertelenmesi konusunda kulübümüzle aynı görüşte olduğunu bildirmiştir. Gösterdikleri duyarlılık, anlayışları ve erteleme talebimize verdikleri destek dolayısıyla Zaon Kifissia kulübüne bir kez daha teşekkür ederiz. Sporcularımızın sağlığı kulübümüzün her zaman önceliğidir."

Aras Kargo, sağlık sorunları nedeniyle Voleybol Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü İzmir'de oynaması gereken Fenerbahçe Medicana maçının ertelenmesi için de başvuruda bulunmuş, Türkiye Voleybol Federasyonu da talebi kabul etmişti.