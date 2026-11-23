İzmir Valiliği voleybol takımı Türkiye şampiyonu oldu
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları'nın Türkiye Şampiyonası'nda, İzmir Valiliği erkek voleybol takımı şampiyon oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları'nın Türkiye Şampiyonası'nda, İzmir Valiliği erkek voleybol takımı şampiyon oldu.
İzmir Halkapınar Spor Salonu'nun ev sahipliğinde 18-23 Kasım'da gerçekleştirilen turnuvada İzmir, Niğde, İstanbul, Kilis, Bursa ve Bayburt valiliklerinin yanı sıra Fethiye Kaymakamlığı, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Koruma olmak üzere 11 takım yer aldı.
Organizasyonun final maçında İzmir Valiliği, İstanbul Valiliğini 3-0 mağlup ederek birinci oldu.
Turnuvada İstanbul Valiliği ikinci, Cumhurbaşkanlığı Koruma üçüncü, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise dördüncü sırayı aldı.
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