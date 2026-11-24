İzmir Büyükşehir Belediyesinin 183 milyar 500 milyon liralık 2027 yılı bütçesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Belediyenin kasım ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yönetiminde Kültürpark'taki Meclis Salonu'nda yapıldı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 2027 yılı bütçesi 27 milyar 750 milyon lira olarak belirlendi. Kent genelinde 1 milyon 300 bin ton sıcak asfalt, 1 milyon metrekare sathi kaplama ve 600 bin metrekare parke kaplama yapılmasının planlandığı belirtildi.

Buca Onat Tüneli ve bağlantı yollarının tamamlanması ile yeni taşıt ve yaya alt-üst geçitlerinin hayata geçirilmesi için 10 milyar 300 milyon lira kaynak aktarıldı.

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13,5 kilometrelik Üçyol-Buca Metro Hattı'nın yapım çalışmalarının sürdürülmesi için 15 milyar lira ödenek öngörüldü.

Kentsel dönüşüm projelerinin bütçesi ise 4 milyar 79 milyon lira oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katıldığından dolayı eleştirildiğini söyledi.

Tugay, fon soruşturmalarıyla ilgili, "Şu anda en fazla bu konuya dertlenen, en fazla bu konuyla uğraşan, bu konuyu en fazla gerçekten çözmek için çaba gösteren kişi Recep Tayyip Erdoğan olduğuna gerçekten inanıyorum." dedi.

Beraat ettiği CHP'nin kurultay davasıyla ilgili Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Herkeste olan akıl bizde de var. Bir adamın bana kurultay davasıyla ilgili attığı iftiraya sahip çıktıklarını gördüm. Bir gramlık ahlaksızlık ve namussuzluğum olmadığı halde kendi masumiyetlerini savunmaları gerekirken beni mahkum ediyorlar. Benim dosyamda iftira dışında tek bir kanıt mı var? O yargılama başlayalı bir buçuk sene oldu, ben bir buçuk aydır AK Parti'deyim. Bir buçuk senede bir kanıt koymazlar mıydı? O zaman da mı AK Partiliydim. Kimlerle ne yaptıklarını bilmediğim adamlar benim üzerimden kendisini aklamaya çalışıyor. 'Cemil Tugay beraat etti, biz de beraat edelim' diyorlar. Ben sizinle aynı insan mıyım, ben sizin ne halt yediğinizi bilmiyorum."

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Kurultay davası görülürken, belediye meclisindeki bazı kişilerin 'Cemil Tugay'a siyasi yasak gelirse onun yerine sen mi geçersin ben mi' diye toplantı yaptığını bildiğini belirten Tugay, "Ben sizden ayrıştım ama ayrıştığım yolun gittiği yer şehre hizmet. Ben bu şehre iyilik olması, hizmet olması için arkamda bu hizmetleri yaparken bilgisiyle, deneyimiyle sağlayabileceği olanaklarla katkı sunabilecek insanlarla bir arada olmak için bu kararı aldım. Bakanlıklarımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in sorunlarına sahip çıkma konusunda gerçekten irade ortaya koydu. Bunu görüştüğüm için söylüyorum. Samimi bir destek gördüm. Bir yıl sonunda hep beraber göreceğiz. Ben de göreceğim. Sonuçta ben de bir buçuk aydır AK Parti üyesiyim. İzmir halkı bunu benden duysun, ben inandım." diye konuştu.

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İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2027 yılına ait 183 milyar 500 milyon liralık bütçesi​​​​​​​, oy birliğiyle kabul edildi.

Öte yandan ESHOT Genel Müdürlüğünün 2027 yılı bütçesinin 37 milyar 600 milyon lira olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.