Karşıyaka Basketbol, Yavuz Gültekin’in ayak bileği dış yan bağında, Markel Starks’ın ise uyluk hamstring kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 9. hafta mücadelesinde Denizli Basket ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 8279 kazanan yeşilkırmızılılara kötü haber, mücadelede sakatlanan Yavuz Gültekin ve Markel Starks’tan geldi. İzmir ekibi, karşılaşmanın hemen başında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Yavuz Gültekin’in ayak bileği dış yan bağında, aynı mücadelede sakatlanan Markel Starks’ın ise uyluk hamstring kasında yırtık tespit edildiğini duyurdu. Her iki oyuncunun da tedavisine başlandığı bildirildi.

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Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında oynadığımız Denizli Basket karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuz Yavuz Gültekin'in yapılan tetkiklerinde ayak bileği dış yan bağında yırtık tespit edilmiştir. Aynı maçta sakatlanan diğer oyuncumuz Markel Starks'ın uyluk hamstring kasında yırtık tespit edilmiştir. Her iki oyuncumuzun da tedavisine ivedilikle başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Yavuz Gültekin, sakatlığı nedeniyle FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu’nda İtalya ve İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın kadrosundan çıkarıldı.