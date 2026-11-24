İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2027 Mali Yılı Bütçesi, 20 yıl aradan sonra ilk kez oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Cemil Tugay, bütçenin yüzde 40’ının yatırımlara ayrıldığını belirterek, "Bu bütçe aslanlar gibi gerçekleşecek" dedi. Tugay, Buca Metrosu’ndan kentsel dönüşüme, ulaşımdan yenilenebilir enerjiye kadar birçok alanda yatırımların hız kazanacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 2027 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi, kasım ayı olağan meclis toplantısının 3’üncü birleşiminde oylandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2027 yılı bütçesi 183,5 milyar TL, ESHOT Genel Müdürlüğü’nün bütçesi ise 37 milyar 600 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Bu kararla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 20 yıl aradan sonra ilk kez Büyükşehir Belediyesi bütçesini oy birliğiyle kabul etmiş oldu. Mecliste en son 2006 ve 2007 yılı bütçeleri oy birliğiyle kabul edilmiş, 20082026 yılları arasındaki 19 yıllık dönemde ise bütçeler oy çokluğuyla geçmişti.

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Bütçenin yüzde 40’ı yatırımlara ayrıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 2027 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Başkan Cemil Tugay, bütçenin yüzde 40’ının yatırımlara ayrıldığını söyledi. Bütçede ulaşım yatırımlarının ilk sırada yer aldığını ifade eden Başkan Tugay, Buca Metrosu’nun ÜçyolBuca etabını iki yıl içinde hizmete alabilecekleri bir noktaya geldiklerini belirtti.

"Şehrin sorunlarını çözmek için acele ediyoruz"

İzmir’in biriken sorunlarının çözümü için acele ettiklerini vurgulayan Tugay, Ankara’daki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlıklardan samimi bir destek gördüğünü belirtti. İzmir’in 30 ilçesindeki belediye başkanlarını kardeşi olarak gördüğünü, kentte yaşayan 4,5 milyon insanın da kendisi için aynı yakınlıkta olduğunu söyleyen Tugay, hizmet anlayışında siyasi görüş, mezhep veya oy tercihi ayrımı yapmadığını vurguladı. Meclis üyelerine de seslenen Başkan Tugay, "Herkesin sorununa koşalım. Kol kola, omuz omuza mücadele edelim. İzmir’e yapabileceğimiz iyilik budur" dedi.

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"Bu bütçe aslanlar gibi gerçekleşecek"

"2027 yılı bütçesi aslanlar gibi gerçekleşecek" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tugay, borçlanmanın altından kalkılamayacak bir yük olmadığını belirterek finansman kaynaklarının metro, tramvay, elektrikli otobüs, ulaşım ve yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanılacağını söyledi. 2027 yılı yatırım programıyla ilgili hedefleri aktaran Başkan Tugay, "Yenilenebilir enerji yatırımlarını bitireceğiz. Bu yıl sekiz alt geçit yapacağız. Önemli kavşakları, köprüleri tamamlayacak; yarım kalan opera binası, Karşıyaka Stadı ve belediye binası başta olmak üzere pek çok sorunu çözeceğiz. Bu hikâyenin bir parçası olmanızı diliyorum. Çok güzel işler yapmak üzere hazırız. Çalışıyoruz, daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Gece gündüz sokaklarda olacağız. Herkesin derdine koşacağız" diye konuştu.

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Kentsel dönüşümde önemli adımlar

Kentsel dönüşümde önemli bir aşamaya geldiklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, projelerin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. AktepeEmrez bölgesindeki 70 yıllık hazine fazlalığı sorununun çözümü için adım attıklarını ifade eden Tugay, "İzmir’in kentsel dönüşüm alanındaki pek çok sorununu rahatlatacak adımlar atıyoruz. Bunlar lafta kalmayacak. 2027 yılı İzmir’in tarihine geçen bir yıl olacak" dedi. Balçova arsa mağdurlarına ilişkin de konuşan Tugay, "Ahdımızdır... Bu konuyu bu dönem hiçbir mağduriyete neden olmadan çözeceğiz" diye konuştu. Başkan Tugay, Tire’de eski devlet hastanesi alanıyla ilgili yürütülen görüşmelerden de olumlu sonuçlar alındığını belirterek tahsis sürecinin ardından alanın nasıl değerlendirileceğine karar vereceklerini, güzel bir sosyal tesis oluşturmak istediklerini aktardı.

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Karabağlar'da planlama yetkisi Büyükşehir'e devredildi

Karabağlar'da yıllardır çözüm bekleyen 440 hektarlık alanın planlama yetkisinin Bakanlık tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiğini açıklayan Tugay, mülkiyet sorunlarının iş birliğiyle çözüleceğini söyledi. Ballıkuyu'da Türkiye'de ilk kez yapılacak imar transferi yöntemiyle bölgenin tarihi dokusunu koruyan bir kentsel dönüşüm planı hazırladıklarını belirten Tugay, kamulaştırma çalışmalarının sürdüğünü, kısa süre içinde binaların boşaltılması ve etap etap yeniden yapılması sürecinin başlayacağını ifade etti. Güzeltepe'de de mahkemenin iptal gerekçeleri doğrultusunda yeni bir planlama yapacaklarını kaydetti.

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"Önümüzdeki yaza kadar 2 bin 658 kişiye dairelerini teslim edeceğiz"

Örnekköy’de beşinci etabın tamamlandığını ve anahtar teslimlerinin başlayacağını belirten Tugay, Örnekköy, Uzundere ve Gaziemir ikinci etap projelerinin Ağustos 2027’ye kadar tamamlanacağını söyledi. Geçmişte yaşanan hukuki süreçler nedeniyle duran inşaatların yeniden başladığını ifade eden Tugay, "Önümüzdeki yaza kadar 2 bin 658 kişiye dairelerini teslim edeceğiz. Örnekköy’de altyapı tamamlandı. Yolların asfaltlanması, çevre düzenlemesi ve binalardaki son eksiklikler gideriliyor. Bir iki ay içinde hak sahipleri anahtarlarını almış olacak" dedi.

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"İzmir tarihinde görülmemiş bir hızla kentsel dönüşüm yapacağız"

Kentsel dönüşüm hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Tugay, bu dönem sona ermeden devam eden projelerdeki tüm eksiklikleri gidererek konutları teslim edeceklerini söyledi. İzmir’in deprem riskini azaltmak için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Tugay, şöyle konuştu:

"Bu dönem bitmeden kentsel dönüşüm projelerinde yarım, eksik, geride kalan ne varsa tamamlayıp teslim edeceğiz. Ama hayallerimiz bunun çok ötesinde. Riskli binaların hızla dönüştürülmesi için Bakanlıkla görüşmelerimiz sürüyor. Mikrobölgeleme çalışmalarını yaptık, bina taramalarını üç ilçede tamamladık. Diğer ilçelerde de çalışmalarımız devam ediyor. Bütün ilçelerde bu çalışmaları gerçekleştireceğiz. Deprem açısından öncelikli ve yüksek riskli bölgelerde imar planı kararları alıyor, bazı yerlerde emsal artışı sağlıyoruz. Ancak bunlar yeterli değil, hükümetimizin de desteği gerekiyor. Bunun nasıl gerçekleşeceğini önümüzdeki aylarda duyuracağız. Biz de vatandaşlarımıza kira ve taşınma desteği sağlayacak, gerekirse binaların yıkımını üstleneceğiz. Böylece İzmir tarihinde görülmemiş bir yoğunlukta ve hızda kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız. AktepeEmrez’de 70 yıllık hazine fazlası sorununun birkaç ay içinde nasıl çözüldüğünü göreceksiniz."

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"Tarihi alanlardaki çalışmalara hız vereceğiz"

Başkan Tugay, kentin tarihi alanlarının korunması ve yeniden kent yaşamına kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüştüklerini belirterek, "Tarihi alan kazılarına desteğimiz artacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve bakanlık yetkilileriyle görüşerek İzmir’in tarihi alanları için öncelikleri belirledik ve yoğun destek talep ettik. Görüşmelerimiz olumlu geçti, destek sözü aldık. Eski Smyrna, Agora ve Kadifekale’deki antik tiyatro çalışmalarına hız verilecek. 2027 yılında belirgin bir ilerleme sağlayacağız" dedi.

Yetenekli çocuklara sanat eğitimi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin restore ettiği tarihi Sayaç Atölyesi’ni sanat ve eğitim kampüsüne dönüştüreceğini açıklayan Tugay, ekonomik imkânları kısıtlı ancak yetenekli çocukların burada sanat eğitimi alacağını söyledi. Dokuz Eylül Üniversitesi ile yetenek taramaları yaptıklarını belirten Tugay, Devlet Tiyatroları ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile de iş birliği yürüttüklerini ifade etti. Başkan Tugay, "Çocuklarımıza alanında uzman eğitmenlerle müzik ve sanat eğitimi vereceğiz. Konserler düzenleyecek, yeni sanatçılar yetiştireceğiz. Devlet kurumlarının kapıları açık. Bu kapılar Cemil Tugay’a değil, İzmir’e açık" dedi.

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Hakan Yıldız: İzmir’in kronik sorunlarını iki buçuk yılda çözeceğiz

2027 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yönetiminde iki buçuk yılda kentin sorunlarını çözme konusunda kararlı olduklarını belirterek, Buca Metrosu, Onat Tüneli, opera binası, Karşıyaka Stadı, Mürselpaşa battı çıktıları, alternatif yolların açılması, Körfez’in temizliği, asfalt miktarının artırılması, sosyal yardımlar gibi konulara önem verdiklerini söyledi. AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, kentsel dönüşüm bütçesinin yüzde 568 artırılarak 4 milyar 79 milyon TL’ye çıkarılmasını ve kamulaştırma için ayrılan kaynakları olumlu bulduklarını belirterek grubu adına bütçeye tam destek verdiklerini söyledi. CHP Grup Başkan Vekili Candaş Yeter ise Buca Metrosu için ayrılan 15 milyar TL ve asfalt, bakım ve onarım çalışmaları için planlanan 12 milyar TL’lik ödeneğin önemine dikkat çekerek bütçeye kabul oyu verdiklerini aktardı.