İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 183,5 miyar TL’lik 2027 bütçesinde yatırımların payı yüzde 40’a yükseldi. Her 100 liranın yaklaşık 40 lirası yatırıma ayrıldı. 72,85 milyar TL’lik yatırım kaynağının en büyük bölümü ulaşım altyapısına ayrılırken, kentsel dönüşüm, sosyal destekler, çevre, sağlık ve afetlere dirençli kent hedefi için de önemli kaynaklar ayrıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2027 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen Yıllar Bütçesi ile 2027 Mali Yılı Performans Programı, kasım ayı olağan meclis toplantısının 3’üncü birleşiminde oylandı. Bir önceki yıla göre (110 milyar TL) yüzde 67 artan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2027 yılı bütçesi, 183,5 milyar TL olarak kabul edildi. Bütçenin yüzde 40’ına denk gelen 72,85 milyar TL yatırımlara ayrıldı. 2027 yılında yatırıma ayrılan kaynak, 2026’ya göre iki katından fazla arttı. Bütçedeki 73,5 milyar TL’lik artışın 39,5 milyar TL’si doğrudan yatırımlara yönlendirildi. Böylece yatırımların bütçe içindeki payı yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2027 Mali Yılı Performans Programı; kentte yaşam kalitesinin yükseltilmesi, afetlere karşı dayanıklılığın artırılması, ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve sosyal belediyecilik hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleri doğrultusunda hazırlandı.

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İzmir’in ulaşım altyapısı güçlendiriliyor

Bütçede en büyük öncelik ulaşım yatırımlarına verildi. ESHOT aracılığıyla toplu ulaşıma verilecek 17,5 milyar TL’lik ulaşım desteği ile birlikte ulaşıma ayrılan kaynak 54,8 milyar TL’ye ulaşıyor. Ulaşım yatırımlarında ise en büyük pay Başkan Tugay’ın göreve gelir gelmez seferberlik başlattığı asfalt ve yol çalışmalarına ayrıldı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 2027 yılı bütçesi 27,75 milyar TL olarak belirlendi. Yol yatırımlarının toplam ödeneği de 12,21 milyardan 28,07 milyar TL’ye çıktı. Asfalt ve onarım ödeneği 2026’ya göre iki katına çıkarılarak 12 milyar TL oldu. Kent genelinde 1,3 milyon ton sıcak asfalt, 1 milyon metrekare sathi kaplama ve 600 bin metrekare parke kaplama yapılması; kırsal alanlarda ise 1.250 kilometre yolun iyileştirilmesi planlanıyor. Buca Onat Tüneli ve bağlantı yollarının tamamlanması ile yeni taşıt ve yaya altüst geçitlerinin hayata geçirilmesi için 10,3 milyar TL kaynak ayrıldı. Köprülü kavşaklar ve altüst geçitler için ayrılan ödenek altı katına çıktı. 410 milyon TL bütçeli Otopark Projesi kapsamında bir otoparkın yapımına başlanması ve yol içi düzenlemelerle 500 araçlık yeni otopark kapasitesi oluşturulması hedefleniyor.

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Buca Metrosu’na 15 milyar TL

2027 bütçesinde asfalt, yol bakım ve onarım çalışmalarının ardından en büyük pay raylı sistem yatırımlarına ayrıldı. İzmir’in toplu ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığına 18,8 milyar TL kaynak ayrıldı. Bu kapsamda, 13,5 kilometrelik ÜçyolBuca Metro Hattı’nın yapım çalışmalarının sürdürülmesi için 15 milyar TL kaynak öngörüldü. Hattın fiziki tamamlanma oranının yüzde 64’ten yüzde 85’e çıkarılması hedefleniyor.

Kentsel dönüşüme 4 milyar TL’yi aşan kaynak

Depreme dirençli kent hedefi doğrultusunda kentsel dönüşüm projelerinin bütçesi, önceki yıla göre beş kat artırılarak 4 milyar 79 milyon TL’ye yükseltildi. Örnekköy, Uzundere, Ege Mahallesi, AktepeEmrez ve Güzeltepe başta olmak üzere dönüşüm projeleri sürdürülecek. Bu kapsamda, 3 milyar TL kaynakla 25 bin metrekarelik alanda kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.

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Sosyal desteklerde en büyük pay ihtiyaç sahibi yurttaşlara ve öğrencilere

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının bütçesi, yüzde 95 artışla 2027 yılında 9 milyar 653 milyon TL’ye yükseldi. Nakdi yardım bütçesi 2026 yılına göre yaklaşık 4 kat arttı. İhtiyaç sahibi yurttaşlara 3,2 milyar TL nakdi, 1,26 milyar TL ayni yardım yapılması öngörüldü. Eğitim destekleri kapsamında 71 bin öğrenci için 1 milyar 653 milyon TL kaynak ayrılırken 2027 yılında 7,8 milyon öğün sıcak yemek, 950 bin kumanya ve kahvaltılık ile 5 milyon 40 bin litre süt dağıtılması hedefleniyor.

Sağlık, çevre ve yeşil dönüşüm yatırımları

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İnsan, hayvan ve çevre sağlığını birlikte ele alan Tek Sağlık yaklaşımı için 12 milyar 537 milyon TL kaynak ayrıldı. Eşrefpaşa Hastanesi Ek Hizmet Binası’nın tamamlanarak hizmete açılması, 42 bin kişiye evde sağlık ve bakım hizmeti verilmesi ve iki yeni hayvan bakımevinin tamamlanması hedefleniyor. Spor alanında ise yedi yeni tesisin tamamlanması, 60 spor sahasının yenilenmesi ve Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı’nın projelendirme çalışmalarının tamamlanması planlanıyor. Çevre yatırımları kapsamında katı atık yönetimi ve sıfır atık faaliyetleri için 8,1 milyar TL, park ve yeşil alanların bakımı için yaklaşık 5,5 milyar TL ödenek öngörüldü. Kent genelinde 600 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturulması, 60 bin ağaç dikilmesi ve üç yeni güneş enerjisi santralinin tamamlanması planlanıyor.

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Kırsal kalkınma, kültür ve sanat yatırımları

Kırsal kalkınma ve üretici desteklerine 1,3 milyar TL’nin üzerinde kaynak ayrıldı. Çiftçilere 500 bin litre motorin, 190 bin fidan, yem ve tarımsal ekipman desteği sağlanacak. Kültür ve sanat yatırımları kapsamında İzmir Opera Binası’nın yapımının birinci etabı için 500 milyon TL kaynak ayrılırken üç yeni kütüphanenin hizmete açılması hedefleniyor.