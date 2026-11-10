Folkart COP31'in 'iklim destekçileri' arasında yer aldı

GAYRİMENKUL sektöründe geliştirdiği projelerin yanı sıra kültür ve sanata verdiği destekle de tanınan Folkart, Antalya'da başlayan ve 20 Kasım'a kadar devam edecek COP31'de 'İklim Destekçisi' olarak yer aldı. Folkart, zirve kapsamında kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak Küçük Amfitiyatro'nun sponsorluğunu üstlendi. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak , “İklim gündeminin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamasını önemsiyoruz. Geleceğin şehirlerini kurarken doğaya, insana ve kültüre birlikte sahip çıkmamız gerektiğine inanıyoruz" dedi.

İzmir'in kentsel kimliğini dönüştüren projelere imza atan, önde gelen gayrimenkul şirketlerinden Folkart Türkiye'nin ev sahipliğinde 9 Kasım'da Antalya'da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31'in sponsorlarından biri oldu. 20 Kasım 2026'ya kadar sürecek konferansın 'iklim destekçileri' arasında yer alan Folkart, sürdürülebilir bir gelecek için yürütülen küresel diyaloğa destek verdi. Şirket, konferansın Yeşil Bölge alanındaki Küçük Amfitiyatro'nun sponsorluğunu üstlendi. Folkart Küçük Amfitiyatro konferans boyunca kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

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'GELECEĞİN ŞEHİRLERİ İÇİN BUGÜNDEN SORUMLULUK ALMALIYIZ'

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, iklim değişikliğinin kentler ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerine dikkat çekerek gayrimenkul sektörünün bu alanda sorumluluk taşıdığını belirtti. Sancak, "Gayrimenkul sektöründe attığımız her adım, uzun yıllar boyunca insanların hayatında karşılık buluyor. Bu nedenle yapıların tasarımından malzeme seçimine, enerji kullanımından doğal kaynakların korunmasına kadar her aşamada geleceği düşünmek zorundayız. Folkart olarak daha yaşanabilir kentlere katkı sunmayı işimizin temel sorumluluklarından biri olarak görüyoruz. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31'de 'iklim destekçisi' olarak yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Konferansın, farklı sektörlerin deneyimlerini paylaşmasına ve ortak çözümler geliştirmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

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Amfitiyatro sponsorluğunu da değerlendiren Sancak, kültür-sanat etkinliklerinin iklim konusunda toplumsal farkındalığı artırmadaki rolüne işaret edip, "Sanat, insanları ortak duygular etrafında buluşturuyor. Folkart Küçük Amfitiyatro'da düzenlenecek etkinliklerin, iklim gündeminin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamasını önemsiyoruz. Geleceğin şehirlerini kurarken doğaya, insana ve kültüre birlikte sahip çıkmamız gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

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