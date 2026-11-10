İzmir'de fabrikadaki patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Yaralılardan 6'sı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralılardan 1'inin Aliağa Devlet Hastanesi, 4'ünün İzmir Şehir Hastanesi, 3'ünün ise Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

Olayda hayatını kaybedenlerin İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy, Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Özcan Efe, Recep Fedai, Abdülkadir Kınacı, Ceylan Bıyıklı, Ferhat Maraşlı, Ersin Oğuz, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Serkan Kurt ve Fatih Işık olduğu öğrenildi.

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