Altay deplasmanda çıkış arıyor

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son olarak Başkent deplasmanında Etimesgut SK'ya 3-0 yenilerek galibiyet özlemi 4 haftaya yükselen Altay yarın Bigaspor'un konuğu olacak. Biga İlyas Bayram Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 11'inci hafta mücadelesinde Cem Arayan düdük çalacak. Ligde son 4 haftada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Altay, 10 maçta 10 puan toplayıp 11'inci sırada yer buldu. Çanakkale ekibi ise aynı periyotta 17 puan toplayarak 9'uncu basamakta yer aldı. Altay, iç sahada çıktığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Bigaspor'a seyircisi önündeki ilk yenilgisini tattırmak istiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan stoper Yunus Efe dışında eksik bulunmuyor.

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