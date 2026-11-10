İzmir'de dolandırıcılık şüphelisi otogarda yakalandı

Şüphelinin çantasında yapılan aramalarda 47 ata altını, 10 çeyrek altın, 2 yarım altın, 6 bilezik, 2 bin 800 avro ve 23 bin 980 lira bulundu.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Foça ilçesinde 70 yaşındaki bir kişinin yabancı uyruklu V.R. (41) tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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