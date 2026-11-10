Karşıyaka'nın Beşiktaş zaferi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona geçen yıl olduğu gibi belirsizlikler içinde hazırlanırken, kadrosunu geç oluşturup yalnız 3 özel maç oynayan Karşıyaka maraton başlar başlamaz performansıyla fark yarattı. Evinde ezeli rakiplerinden Galatasaray'dan sonra EuroLeague ekibi Beşiktaş'ı da son saniyeye kadar heyecan fırtınası şeklinde geçen maçta 1 sayı farkla 84-83 yenen Kaf-Kaf, 7 haftada 4 galibiyetle play-off hattına yerleşti. Yeşil-kırmızılı ekip, güçlü rakiplerini yenerek son iki sezonda yaşadığı küme düşme korkusunu bu yıl henüz ilk haftalardan üzerinden attı.

Maçın ardından taraftarla sevinç yumağı olarak kritik galibiyeti kutlayan Karşıyaka'da antrenör Nenad Markovic, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Dolu bir salonda oynamak, taraftarlarımızla birlikte bu atmosferi yaşamak gerçekten hayalimizdi. Maçın başından sonuna kadar oyunun içindeydik. Zaman zaman, özellikle 5 dakikalık bir bölümde kötü basketbol oynadık ancak 40 dakika boyunca sahada çok iyi mücadele ettik. Verdiğimiz bu mücadelenin karşılığını aldığımız için mutluyuz" açıklamasını yaptı.

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ALKIŞLAR KAPTAN YAVUZ'A

Kariyerine NCAA'de başladıktan sonra memleketinin takımı Karşıyaka'ya bu sezon Bursaspor'dan transfer edilerek kaptanlık görevine getirilen Yavuz Gültekin, Beşiktaş zaferinin mimarlarından oldu. Maçta 9 sayı üreten 26 yaşındaki forvet en kritik son 2 dakika içinde 7 sayı atarken savunmadaki performansıyla da takımına 1 sayı farkla galibiyeti getirdi.

MAÇ BİTTİ PARKE KARIŞTI

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın son periyodu ve maç sonunda saha karıştı. Daha önce Karşıyaka formasını giyen Metecan Birsen son periyodun başında attığı üçlüğün ardından tribüne eliyle öpücük gönderince protokol tribünündeki Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder ve 2'nci Başkan Ali Yüceışık oyuncuya sert tepki gösterdi. Tusder ve yöneticiler, son dakikaları parke kenarından izledi. Maçta skor 84-81'ken Karşıyakalı Weber'in bitime 8 saniye kala Beşiktaş hücumunda Wilbekin'e yaptığı faul, hakemlerin pozisyonu ekranda izlemesi sonrası spormenlik dışı faul yerine bu yaz yeni kuralla getirilen oyunun akışını bozmaya yönelik faul olarak değerlendirildi.

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Karar ev sahibi taraftarlardan büyük tepki aldı. Wilbekin 2 atışı sayıya çevirip farkı 1'e indirmesine rağmen kenardan oyuna başlayan Beşiktaş, Karşıyakalı oyuncuların iyi savunmasıyla son topu sayıya çeviremedi. Maç sonunda hakemlerden Tolga Akkuşoğlu, parkeye giren Karşıyakalı yöneticilerden Haldun Metinler'den kendisinin omzuna vurup küfür ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Metinler'in yanı sıra taraftarlardan Mehmet Doğan da temsilciye küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp haklarında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapıldı. Başkan Yiğit Tusder ve yönetimin görüşmesiyle hakemler ve temsilci şikayetlerinden vazgeçti.

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BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDEN TEPKİ

Beşiktaş cephesi ise Karşıyaka deplasmanının ardından ev sahibi yönetimi suçladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Müsabakada bir kulüp başkanına asla yakışmayan, son derece çirkin ve kabul edilemez davranışlara tanıklık ettik. Öncelikle sahada galip gelen Karşıyaka’yı tebrik ediyoruz. Ancak sahadaki sonuca saygımız, yaşanan rezalete sessiz kalacağımız anlamına gelmez. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı’nın ve yanındaki yöneticinin müsabaka boyunca yedek kulübemize ve hakemlere yönelik küfürlü ve saldırgan tutumu, özellikle oyuncumuz Metecan Birsen’in kaydettiği üç sayılık basket sonrasında sporcumuza ve ailesine yönelik ağır hakaretlerle kabul edilemez bir boyuta ulaşmıştır. Bir spor kulübünün başkanlık makamı, tribünlerde bu tarz holiganca davranışları kaldırabilecek bir makam değildir. Türkiye Basketbol Federasyonu’nu bu utanç verici davranışları incelemeye ve gerekli disiplin süreçlerini işletmeye davet ediyoruz" açıklamasını yayınladı. Karşıyaka taraftarı olan Tusder bu sezon öncesi tribünden başkanlığa aday olup göreve gelmişti.

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SALONDA 10 KASIM YASI

Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’deki vefatının 88’inci yılında Karşıyaka ısınmaya Atatürk’ün resminin yer aldığı siyah tişörtlerle çıktı. Maç öncesi salonda özel olarak hazırlanan Atatürk filmi gösterildi. Karşıyaka taraftarları parkeye karanfiller atarken, maçtan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

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