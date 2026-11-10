Dünya çapında ilkleri başaran otizmli yüzücü Tuna'ya ABD'den ödül

AÇIK su yüzüşlerinde dünyanın en zorlu 7 kanal geçişi olarak kabul edilen Okyanus Yedilisi'nde (Ocean's 7) dört parkuru geride bırakan otizmli yüzücü Tuna Tunca, özel davetli olarak gittiği ABD'de 11 saatte aştığı Catalina Kanalı’nın onur ödülünü aldı. Bu başarıya ulaşan tarihin ilk otizmli sporcusu olan İzmirli yüzücü Tuna, ödülüne Kaliforniya'da kavuştu. Catalina Channel Swimming Federation (CCSF) tarafından özel olarak davet edilen İzmirli yüzücüye madalya ve sertifikası, annesi Gülnur Tunca ile beraber gittiği ABD'de alkışlar eşliğinde takdim edildi. Nöroçeşitliliğin gücünü temsil eden Tuna Tunca, daha önce Manş Denizi, Cebelitarık Boğazı ve Kuzey Kanalı’nı geçmiş, Catalina Kanalı’nı ise 11 saat 3 saniyede aşmıştı.

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Ödül gecesi, San Pedro-Kaliforniya'da düzenlendi ve yüzme dünyasının en önemli isimlerini bir araya getirdi. Ocean’s 7’de dört parkur geçen dünyada nöroçeşitliliğe sahip ilk sporcu olan Tuna Tunca, aynı zamanda Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan geçişlerini yapan sporculara verilen Triple Crown (Üçlü Tac) unvanına da bir kulaç daha yaklaştı. Anne Gülnur Tunca, Tuna’nın otizmli bireylerin uygun destek, disiplinli çalışma ve kararlılıkla sporda önemli hedeflere ulaşabileceklerini gösteren güçlü bir örnek oluşturduğunu söyleyerek, "Tuna sadece kendisi için değil, dünyada nöroçeşitliliğe sahip milyonlarca birey için de yüzüyor" dedi.

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