Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından kadınların adalete erişimini güçlendirecek proje

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından kadınların adalete erişimini güçlendirecek proje

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilk kez hayata geçirilen 'Mağdur Kadınlara Yönelik Hukuki Okuryazarlık Eğitimi Projesi'nin açılış programı, İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:21 Güncelleme:
        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından kadınların adalete erişimini güçlendirecek proje

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilk kez hayata geçirilen 'Mağdur Kadınlara Yönelik Hukuki Okuryazarlık Eğitimi Projesi'nin açılış programı, İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’ın açılış konuşmasını yaptığı programa; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Hukuk Müşaviri Emine Oktay, Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yasemin Kalkancı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Prof. Dr. Nilgün Nurhan Kara, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, KAÇOK Derneği, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü temsilcileri, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile adliye personeli katıldı.

        REKLAM

        "Bir hakkın varlığını bilmek, o hakkı kullanabilmenin ilk adımıdır"

        Açılış konuşmasında adalete erişimin ve hukuki farkındalığın önemine dikkat çeken Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, 2025 ve 2026 yılı karşılaştırmalı verilerine göre kadına yönelik tehdit olaylarında yüzde 20,2, kasten yaralama olaylarında ise yüzde 19,4 oranında azalma kaydedildiğini belirtti. Ayrıca ısrarlı takip suçu kapsamında bin 495 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını, 127 yükümlünün elektronik kelepçeyle takip edildiğini ifade etti.

        3 ayda 150 kadına hukuki eğitim

        Proje kapsamında üç ay boyunca toplam 150 kadına temel haklar, hukuki başvuru yolları, 6284 sayılı Kanun kapsamındaki koruyucu ve önleyici tedbirler ile mağdurlara sunulan destek mekanizmaları hakkında eğitim verilecek. 'Adalet, yalnızca hakların korunması değil, o haklara ulaşabilmenin de güvencesidir' anlayışıyla yürütülen proje, kadınların hukuki farkındalığını artırmayı, hak arama bilincini güçlendirmeyi ve adalete erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Sinsi damar yırtılması ile inme geçiren hasta kapalı operasyonla hayata tut...
        Sinsi damar yırtılması ile inme geçiren hasta kapalı operasyonla hayata tut...
        İzmir'de mağdur kadınlara hukuki okuryazarlık eğitimi verilecek
        İzmir'de mağdur kadınlara hukuki okuryazarlık eğitimi verilecek
        İzmir Valisi Süleyman Elban'dan 29 Ekim mesajı
        İzmir Valisi Süleyman Elban'dan 29 Ekim mesajı
        Çeşme'nin binlerce yıllık mirası Kültür Yolu Festivali'nde konuşuldu
        Çeşme'nin binlerce yıllık mirası Kültür Yolu Festivali'nde konuşuldu
        İzmir iş dünyasından 29 Ekim mesajı
        İzmir iş dünyasından 29 Ekim mesajı
        Yaşar Üniversitesinde cumhuriyet coşkusu
        Yaşar Üniversitesinde cumhuriyet coşkusu