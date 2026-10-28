Yaşar Üniversitesinde cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Cumhuriyet ve Kadın: Eğitimden Bilime" başlıklı konferansta konuşan Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yücel Öztürkoğlu, "Cumhuriyet, kadınlara yalnızca kapılar açmadı; o kapılardan geçerek başkalarının yolunu aydınlatma cesareti de verdi" dedi.

Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen törende konuşan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, cumhuriyetin eşit yurttaşlık, özgür düşünce, akıl ve bilim temelinde yükseldiğini vurgulayarak, "Bugün bizler için son derece doğal olan bu değerler, 103 yıl önce büyük bir mücadele ve cesaretle kazanıldı. Cumhuriyetin önemini, yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri gözlemlediğimizde çok daha iyi anlıyoruz" dedi.

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Atatürk’ün "Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister" sözünü hatırlatan Prof. Dr. Kandiller, Yaşar Üniversitesi olarak etik değerlere bağlı, sorgulayan, düşünen ve üreten bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Prof. Dr. Kandiller konuşmasının devamında şunları söyledi: "Geçen sene kampüsümüzde güzel şeyler yaşadık. Sporcularımız sahada, sanatçılarımız sahnede, araştırmacılarımız bilimsel dergilerde ve öğrencilerimiz projelerinde bize büyük gurur yaşattı. İşte bunlar bizim Cumhuriyet ülküsüne ve Andımıza olan bağlılığımızın ve sorumluluğumuzun somut örnekleri. Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Cumhuriyet’e hizmet eden tüm kahramanları saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 103’üncü yılı kutlu olsun."

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Cumhuriyetle yükselen kadınlar

"Cumhuriyet ve Kadın: Eğitimden Bilime" başlıklı konferansta cumhuriyetin, kadınların eğitimden bilime, akademiden toplumsal yaşama kadar pek çok alanda yer almasının önünü açan büyük bir dönüşümün temelini oluşturduğunu vurgulayan Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yücel Öztürkoğlu şunları söyledi: "Bugün bir üniversitede kürsüye çıkabiliyorsam, bilimsel çalışmalar yapabiliyorsam, öğrencilerin hayatına dokunabiliyorsam ve sorumluluk alıp karar süreçlerine katılabiliyorsam, bütün bunların arkasında cumhuriyet devrimi var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaşlaşma idealiyle kadınlar eğitim alma, meslek edinme, üretme ve kendi geleceklerini belirleme olanaklarına kavuştu. Cumhuriyetin açtığı yolda ilerleyen kadın öğretmenler, bilim insanları ve akademisyenler yalnızca kendi hayatlarını değiştirmekle kalmadı, kendilerinden sonra gelen nesillere de ilham verdi. Cumhuriyetin gerçek gücü, bir kadının kendi hayatını kurarken kendisinden sonra gelen kadınlara da yeni yollar açabilmesinde saklıdır. Cumhuriyet, kadınlara yalnızca kapılar açmadı; o kapılardan geçerek başkalarının yolunu aydınlatma cesareti de verdi."

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Yaşar Üniversitesi olarak, cumhuriyet değerlerini benimseyen, yaşatan ve gelecek kuşaklara aktaran bir kurumun parçası olmanın herkese sorumluluk yüklediğini belirten Prof. Dr. Öztürkoğlu, "Tam da bu noktada, üniversitemizin ‘Bilim, Birlik, Başarı’ mottosu, cumhuriyetin değerlerini bugün nasıl yaşatabileceğimizi anlatan güçlü bir çerçeve sunuyor. Bilim; aklı ve sorgulamayı rehber edinmek, yeni sorular sormak, araştırmak ve bilgi üretmektir. Bilimle ilerlemek, cumhuriyetin aydınlanma idealini geleceğe taşımaktır. Birlik; farklı düşüncelerin, yeteneklerin ve bakış açılarının ortak bir amaç etrafında buluşmasıdır. Birbirimizi dinlemek, fırsat eşitliğini desteklemek ve birlikte üretmek, daha güçlü bir toplumun temelidir.

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Başarı ise yalnızca bireysel kazanımlardan ibaret değildir. Bilimle topluma katkı sunmak, gençlerin önünü açmak ve ülkemizin geleceğine değer katmak da başarının önemli bir parçasıdır" diye konuştu.

Cumhuriyet’in 103’üncü yılı kutlamaları kapsamında Yaşar Üniversitesi Tiyatro Topluluğu Oratoryosu "Karanlıktan Aydınlığa" izleyenlerden büyük beğeni aldı. İzmir Özel Türk Koleji (İTK) Bandosu’nun seslendirdiği marş ve şarkılara izleyenler Türk bayraklarıyla eşlik etti.