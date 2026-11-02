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        İzmir hafta boyunca kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak

        İzmir'de 2-8 Kasım'da tiyatro, opera, konser, söyleşi ve atölyelerden oluşan kültür sanat etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:23 Güncelleme:
        İzmir hafta boyunca kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak

        İzmir'de 2-8 Kasım'da tiyatro, opera, konser, söyleşi ve atölyelerden oluşan kültür sanat etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak.

        İzmir Devlet Tiyatrosu, Bornova Kültür Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Nihayet Makamı" ve "Gümüş Patenler", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Kanlı Nigar", Karşıyaka Fuaye Sahnesi'nde "Kırmızı Kanatlı Baykuş", Urla Atatürk Kültür Merkezi Fuaye Sahnesi'nde ise "Böcek Oteli" oyunlarını sahneleyecek.

        İzmir Devlet Opera ve Balesi, Elhamra Sahnesi'nde 3 Kasım'da "Barok Akşamı", 4 Kasım'da "Vivaldi Mevsimler" konserlerini verecek.

        Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 7 Kasım'da "Tosca" operasını, 8 Kasım'da ise "Pamira ve Ağustos Böceği" çocuk müzikalini sahneye taşıyacak.

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        İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 5 Kasım'da Bornova Kültür Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda "Meşk Akşamı" konseri düzenleyecek.

        İzmir Devlet Senfoni Orkestrası da 6 Kasım'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) şef Christoph Mathias Mueller yönetiminde, solist Svetlin Roussev eşliğinde sahne alacak.

        - İKSF'de söyleşi, atölye ve sergiler

        İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda (İKSF), hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

        Yunus Bayraktar'ın "Dünya Avucunuzda: Karayipler" söyleşisi ile Suzan Çöpür'ün "Ahşapta İz Bırak: Ahşap Yakma" atölyesi 2 Kasım'da gerçekleştirilecek.

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        "Ailemle Strateji Kuruyorum" çocuk atölyesi Alsancak Halk Kütüphanesi'nde, "Organ ve Doku Bağışı Farkındalık Eğitimi" semineri ise 3 Kasım'da Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde düzenlenecek.

        "İyi Yaş Almanın Sanatı: Sağlıklı Uzun Yaşam Üzerine Bir Söyleşi" başlıklı söyleşi 4 Kasım'da, "Masal Zamanı: Oku, Dinle, Hayal Et" atölyesi 5 Kasım'da yapılacak.

        Küratörlüğünü İhsan Çelikdemir'in üstlendiği "Simav Ahde Vefa Yareni Simav Türküleri Eşliğinde İnteraktif Söyleşi" adlı söyleşi, 7 Kasım'da gerçekleştirilecek. Söyleşinin moderatörlüğünü Dr. Ahmet Sunal, konuşmacılığını ise Kemal Makas üstlenecek.

        Ressam Yeşeren Hancı Kavas'ın "Çocuğun Lunaparkı" resim sergisi 3-12 Kasım'da, "Sayfaların Dışında Genç Arkhe" sergisi ise 6-14 Kasım'da Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

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        - AASSM'de müzikli yazım atölyesi ve konser

        Keman sanatçısı ve yazar Gündüz Öğüt'ün Şubat 2027'ye kadar sürecek "Anlatılmayan Öyküler" Müzikli Yazım Atölyesi, 3 Kasım'da AASSM Müzik Kütüphanesi'nde başlayacak.

        İzmir Oda Orkestrası, 7 Kasım'da Güney Koreli keman sanatçısı Soyoung Yoon'u ağırlayacak. İngiliz şef Howard Griffiths'in yönetimindeki konserde, Ignaz Pleyel'in 11. Senfonisi ile Benjamin Britten'ın "Frank Bridge Teması Üzerine Varyasyonlar" seslendirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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