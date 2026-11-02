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        İzmir'de inşaat temel kazısında toprak kayması: 3 bina tahliye edildi

        İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle yakınında bulunan 3 binada oturanlar güvenlik nedeniyle evlerinden tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 00:32 Güncelleme:
        İzmir'de inşaat temel kazısında toprak kayması: 3 bina tahliye edildi

        İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle yakınında bulunan 3 binada oturanlar güvenlik nedeniyle evlerinden tahliye edildi.

        Olay, Alpaslan Mahallesi 1620/5 Sokak'ta temeli kazılan bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaat alında toprak kayması yaşanırken, ihbar üzerine adrese Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğini sağlayan ekiplerin yaptığı inceleme sonucu yakında bulunan ve 2’şer kattan oluşan 3 binada oturanların tedbir amaçlı evlerini boşaltmaları yönünde karar alındı. Bunun üzerinde 3 binada oturan 14 kişi tahliye edildi.

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        ‘ÜÇ KEZ TOPRAK KAYMASI YAŞANDI’

        Evini boşaltan sakinlerden Mehmet Nuri Hasanoğlu, “Gün içerisinde 3 defa aynı sesi duyduk. Bir çökme sesi vardı ama ne olduğunu göremiyorduk. Üçüncü defasında ise çok büyük bir toprak kayması oldu. Yatakta uzanıyordum, sesle birlikte deprem olduğunu sandım. Dışarı çıktığımda insanlar zaten toplanmıştı. Sonra gördüm ki evin altı boşalmış, ne olduğunu anlayamadık. Muhtemelen yağmurdan dolayı oldu zaten. Şu an mağduruz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Alt kattaki evde 3 kişi kalıyoruz, gidecek yerimiz yok.” dedi.

        Bina sakinlerinden Mukaddes Duman ise “Evimden çıkmak zorunda kaldım. Mağdurum, sabah çocuk okula gidecek, sınavlarımız başlıyor. Eşyalarım evde kaldı. Apar topar çıktık belki de kalacak yerimiz yok. Bu mağduriyeti karşılamak zorundalar. Evimi bir an önce içeriye girilir vaziyete getirsinler.” diye konuştu.

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        Kalacak yeri olmayan ve talep edenlerin misafirhaneye yerleştirilmesi için işlemler başlatıldı. Bölge risk nedeniyle güvenlik şeridi ile kapatılırken, incelemeler devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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