Menemen FK - Hatayspor: 3-0

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçında 2 yenilgi ve 1 beraberlik alıp üst sıralardan uzaklaşan Menemen Futbol Kulübü, İzmir Atatürk Stadı'nda konuk ettiği Hatayspor'u 3-0 yenip kötü gidişatını durdurdu. Menemen FK, 36'ncı dakikada Eyüp Poyraz'ın golüyle perdeyi açtı: 1-0. Maçın ilk devresini 1-0 galip tamamlayan sarı-lacivertliler, 53'üncü dakikada Doğukan Emeksiz ile golleri ikiledi: 2-0. Menemen FK, 58'inci dakikada Burak İngenç'in golüyle farkı 3’e çıkardı: 3-0. 3 puanı 3 golle alan Menemen FK 13 puana yükseldi. Hatayspor ise eksi 5 puanla düşme hattından kurtulamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.