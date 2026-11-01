Başkan Tugay'dan Seferihisar'a ulaşım ve Millet Bahçesi müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar’ın 30 yıllık çevreyolu hayalini gerçeğe dönüştürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Sığacık Kavşağı’na battıçıktı yapılacağını, Millet Bahçesi’nin Büyükşehir’e tahsis edileceğini ve İzmir Körfezi’nde kapsamlı dip tarama çalışmasının başlayacağını belirterek, "İzmir’in vitrindeki işlerini değil, yıllardır birikmiş sorunlarını çözeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar’da ulaşımı rahatlatacak yeni çevre yolunu hizmete açtı. İlçe merkezine alternatif bir güzergah oluşturan 2 bin 700 metre uzunluğundaki yolun açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yaptı. Özellikle yaz aylarında yoğun trafik yaşanan Sığacık Kavşağı ile birlikte ilçe merkezindeki ana arterlerin de yükünü hafifletecek yolun açılış törenine Başkan Tugay’ın yanı sıra Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Seferihisar Belediyesi Başkan Vekili Fuat Gümüş, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa, MHP Seferihisar İlçe Başkanı İmdat Kesici, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Halit Çelik ve Hakan Uzun ile çok sayıda Seferihisarlı katıldı.

REKLAM

"Seferihisar için, İzmir için yapılacak çok daha büyük işler var"

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yolun Seferihisar ulaşımına önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Fuat Başkan’la yaptığımız ilk incelemede buranın önemini gördük ve ekiplerimiz hemen çalışmalara başladı. 2 bin 700 metre uzunluğundaki bu yol, özellikle ağır tonajlı araçların ilçe merkezindeki trafiğe yükünü azaltacak, hastane ve adliye gibi noktalara ulaşımı kolaylaştıracak. Seferihisar ve İzmir için hayata geçirmeyi planladığımız çok daha büyük projeler var. Bunların da gerçekleştiğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

REKLAM

Seferihisar’ın İzmir’in ve Türkiye’nin gözde ilçelerinden biri olduğunu vurgulayan Tugay, "Çok güzel bir coğrafyaya ve değerli insanlara sahip. Önemli tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü ilçemiz, turizmde de giderek artan bir öneme sahip" diye konuştu.

"Seferihisar’da geleceğin ihtiyaçlarını gözeterek planlama yapıyoruz"

Seferihisar nüfusunun giderek arttığına dikkat çeken Başkan Tugay, ilçenin ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarının uzun vadeli bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini söyledi. Seferihisar’a artık bir metropol ilçesi gözüyle bakılması gerektiğini vurgulayan Tugay, "Bunun farkındayız. Yalnızca bugün rahatlama sağlayacak işler değil, 2030 yıl sonra da insanların sorun yaşamamasını sağlayacak planlamalar yapıyoruz. İzmir’in her ilçesi, her mahallesi ve her insanı benim için ayrı ayrı kıymetli. Seferihisar için bugüne kadar elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bundan sonra da sizlerin desteğiyle çok daha güzel işler gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız İzmir’in yanında"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarla yaptığı görüşmelere değinen Başkan Tugay, İzmir’in ve Seferihisar’ın ihtiyaçlarını aktardığını belirtti. Tugay, "Yakın zamanda bakanlıklarımızı ziyaret ederek değerli bakanlarımızla görüştüm. Öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldim ve İzmir’in ihtiyaçlarını anlattım. İnanın, hepsi İzmir’in ve Seferihisar’ın yanında olmaya hazır. Bunu sizlerle paylaşmak isterim" dedi.

Sığacık Kavşağı’na battıçıktı, Seferihisar’a Millet Bahçesi

Seferihisar’a yönelik projeler hakkında bilgi veren Başkan Tugay, Sığacık Dörtyol Kavşağı’na iki yıl içinde battıçıktı yapılacağını, Sığacık’taki Millet Bahçesi alanının ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edileceğini açıkladı. Tugay, "Karayolları Genel Müdürümüzle İzmir’in dört bir yanında trafik sorunlarına uzun vadeli çözümler getirecek yol projelerini görüştük. Bu projeleri kısa sürede hayata geçireceğiz. SeferihisarSığacık Dörtyol Kavşağı’na da önümüzdeki iki yıl içinde battıçıktı yaparak hizmete sunacağız. Sığacık’taki Millet Bahçesi alanıyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’la görüştüm ve onayını aldım. Alan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilecek. Seferihisar Belediyemizle birlikte gerekli düzenlemeleri önümüzdeki üçdört ay içinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

REKLAM

"İzmir Körfezi hayal ettiğimizden çok daha temiz olacak"

İzmir Körfezi’nde kapsamlı bir temizlik çalışması yapılacağını açıklayan Başkan Tugay, kentin geleceğini gözeten uzun vadeli planlamalarla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Bu yıl körfezde koku ve balık ölümü yaşanmadığını, arıtma tesislerinin daha verimli çalıştığını ve derelerde yoğun temizlik yapıldığını ifade eden Tugay, "Derelerden kaynaklanan körfez kirliliğinin önüne geçtik. Kendi imkânlarımızla dip tarama çalışmaları da yaptık. Cumhurbaşkanımızın ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın bilgisi ve onayıyla çok yakında kapsamlı bir dip tarama ve temizlik çalışması başlatılacak. İzmir Körfezi’nin hayal ettiğimizden çok daha temiz, pırıl pırıl ve hepimizin gurur duyacağı bir yere dönüşeceğine inanıyorum. Bunu en kısa zamanda göreceğiz" dedi.

REKLAM

"İzmir’in vitrindeki işlerini değil, birikmiş sorunlarını çözeceğiz"

Konuşmasının son bölümünde İzmirlilere seslenen Başkan Tugay, herkese eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı. Kentin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını ortak akılla ele alacaklarını belirten Tugay, "Hiç kimseyi ayırmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. İzmir’in yalnızca vitrindeki işlerini değil, yıllardır birikmiş ve çözüm bekleyen tüm sorunlarını masaya yatıracağız. Yurttaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, hükümetimizin ve tüm devlet kurumlarının katkılarıyla ortak çözümler üreteceğiz. Belediye başkanları göreve geldiklerinde parti rozetlerini çıkarır, herkese eşit hizmet eder ve herkesi kucaklar. Belediye başkanına ‘Şehri Emin’ denir; çünkü kentin emanetlerini teslim alır. Ben de bu anlayışla, her vatandaşımızı ve kentin her sorununu bir emanet olarak görüyor, en iyi hizmeti sunmak için çalışıyorum. Çok daha iyi işler yapacağımıza hiçbir şüphem yok. Sizlerden de bu güveni hissetmenizi istiyorum" diye konuştu.

REKLAM

"Türkiye gemisinin mürettebatında olmaktan gurur duyuyorum"

Başkan Tugay, kentte kendini yalnız ve kimsesiz hisseden herkesin yanında olduklarını belirterek, "Bu şehirde sıkıntısı olan, kendini yalnız hisseden herkes bilsin ki biz varız. Onlar için çalışmaya, yüreğimizle hizmet etmeye hazırız. Ülkemize sevgimiz, vatanımıza bağlılığımız ve milletimizin bir ferdi olmaktan duyduğumuz gururla hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye, dünyadaki gelişmeler nedeniyle fırtınalı denizlerde yol alan bir gemi gibi. Ancak çok iyi bir kaptanı var. Ben de bu geminin mürettebatından biri ve bu güzel ülkeye hizmet eden bir kişi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Belediyeler siyaset yapma yeri değildir. Belediye başkanları, millî ve manevi değerlere bağlılıkla hizmet etmelidir. Ben de bu anlayışla huzurlarınızdayım" diyerek sözlerini tamamladı.

REKLAM

"Çevre yolu, Seferihisar’ın önemli bir ihtiyacını karşılayacak"

Açılışta konuşan Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, çevre yolunun ilçenin yıllardır beklediği önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Projenin transit geçişleri ve ağır tonajlı araçları ilçe merkezi dışına yönlendirerek trafik yükünü azaltacağını ifade eden Gümüş, "Bu sayede esnafımız ve vatandaşlarımız rahatlayacak, hemşehrilerimiz daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacak. Seferihisar’a hizmet söz konusu olduğunda ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik, ortak aklın önemli bir göstergesi" dedi.

"Büyükşehir Belediyemizin desteğini yanımızda hissediyoruz"

REKLAM

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını vurgulayan Gümüş, "Başkanımız Cemil Tugay’ın göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Seferihisar’ın ihtiyaçlarına gösterdiği hassasiyet bizim için çok kıymetli. Büyükşehir Belediyemizin desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Projenin tamamlanmasındaki katkıları ve Seferihisar’a verdiği değer için kendisine, hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İlçe merkezine ulaşım 5 dakikaya iniyor

Çolak İbrahim Bey Mahallesi’nde oluşturulan 2 bin 700 metre uzunluğundaki yeni çevre yolu, ilçe merkezine alternatif bir giriş imkânı sunuyor. Atatürk Caddesi, Nejat Hepkon Caddesi, 52/4 Sokak ve Sığacık Kavşağı’ndaki trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen yol, hastane, adliye, kamu kurumları, okullar ve konutlara ulaşım süresini 5 dakikaya düşürüyor. İzmir Caddesi üzerindeki sanayi sitesi kavşağından 93. Sokak yönüne uzanan güzergâh, Mektep Caddesi üzerinden ilçe merkezine bağlanıyor.

REKLAM

40 bin ton dolgu malzemesi kullanıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından tamamlanan yaklaşık 2 bin 700 metre uzunluğundaki yolda, 10 metre genişliğinde asfalt serimi yapıldı. Çalışmalarda 6 bin 500 ton asfalt kullanılarak toplam 27 bin metrekarelik yol alanı oluşturuldu. Yolun altyapı ve zemin düzenleme çalışmalarında 40 bin ton dolgu malzemesi kullanılırken güzergah boyunca 5 bin 200 metrekare taş duvar yapıldı.