İzmir açıklarında su alan bottaki 8 düzensiz göçmeni balıkçılar kurtardı
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında su alan bottaki 8 düzensiz göçmen, balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Giriş: 01.11.2026 - 12:56 Güncelleme:
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında su alan bottaki 8 düzensiz göçmen, balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, ilçe açıklarında su almaya başladı.
Durumu fark eden bir balıkçı teknesinin mürettebatı, yardım için bota yaklaştı. Balıkçılar, bottaki 8 düzensiz göçmeni kendi teknelerine aldı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.
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