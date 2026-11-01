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        Göztepe dört dörtlük

        TRENDYOL Süper Lig'de Göztepe fırtınası esmeye başladı. İlk 6 haftada 3 beraberlik ve 3 yenilgi alıp düşme hattına kadar gerileyen sarı-kırmızılılar milli ara sonrası adeta küllerinden doğdu. Son olarak deplasmanda Fenerbahçe'yi ilk yarıda geriye düştüğü maçta 2-1 yenen Göztepe, 4'te 4 yaparak şaha kalktı. Müthiş seri Eyüpspor deplasmanında başladı. Göztepe bu maçı 4-0 kazanarak ilk galibiyetini aldı. Ardından Kocaelispor'a konuk olan Göztepe zorlu maçı da 2-1 kazandı. Geçen hafta bu kez evinde sahaya çıkan İzmir ekibi, çıkışta olan Çorum FK'yı da 2-0 yenmeyi başardı. Fenerbahçe deplasmanına da puan ya da puanlar için çıkan Göztepe ilk yarının sonlarında topu ağlarında gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 12:34 Güncelleme:
        Göztepe dört dörtlük

        TRENDYOL Süper Lig'de Göztepe fırtınası esmeye başladı. İlk 6 haftada 3 beraberlik ve 3 yenilgi alıp düşme hattına kadar gerileyen sarı-kırmızılılar milli ara sonrası adeta küllerinden doğdu. Son olarak deplasmanda Fenerbahçe'yi ilk yarıda geriye düştüğü maçta 2-1 yenen Göztepe, 4'te 4 yaparak şaha kalktı. Müthiş seri Eyüpspor deplasmanında başladı. Göztepe bu maçı 4-0 kazanarak ilk galibiyetini aldı. Ardından Kocaelispor'a konuk olan Göztepe zorlu maçı da 2-1 kazandı. Geçen hafta bu kez evinde sahaya çıkan İzmir ekibi, çıkışta olan Çorum FK'yı da 2-0 yenmeyi başardı. Fenerbahçe deplasmanına da puan ya da puanlar için çıkan Göztepe ilk yarının sonlarında topu ağlarında gördü.

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        ARMSTRONG VE HENRIQUE KADERİ DEĞİŞTİRDİ

        İlk devreyi 1-0 mağlup tamamlayan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov yaptığı oyuncu değişiklikleriyle maçın kaderini değiştirdi. Oyuna sonradan giren golcüler Sinclair Armstrong ve Andre Henrique 3 dakika içinde fileleri havalandırıp galibiyeti getirdi. Sahaya 74'üncü dakikada Juan yerine dahil olan Armstrong 76'ncı dakikada Fenerbahçe savunmasının büyük hatasını değerlendirip takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Henrique ise 65'te Janderson'un yerine oyuna girdi. Brezilyalı golcü 79'uncu dakikada kornerden gelen topa kafayı vurup Göztepe'yi öne geçirdi. Sezon başında ilk 11'de yer almasına rağmen Juan'ın takımda kalmasıyla haftalardır yedeğe çekilip az süre alan Armstrong attığı golle de büyük moral buldu. İrlandalı forvet gol seyisini 2'ye, Henrique ise 4'e çıkardı. Kadıköy'de 3 puanı alan Göztepe 4'te 4 yaparak puanını 15'e yükseltti.

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        YOĞURTLU GÖNDERME

        Maçın ardından hem futbolcular hem de teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Chobani Stadyumu'nda takımlarını destekleyen Göztepeli futbolseverler galibiyet sevincini futbolcularla doyasıya yaşadı. Göztepeli oyuncular ve teknik ekip arkalarına Göztepe taraftarını alıp zafer pozu verdi. Göztepe resmi sanal medyası da galibiyetin ardından hem zaferi kutladı hem de rakibe göndermelerde bulundu. Fenerbahçe'nin stadının adından esinlenerek golleri atan Henrique ve Armstrong'un yoğurt yerken fotoğraflarını paylaşan kulüp, "Yoğurt yemek için bundan daha güzel bir hafta sonu olamazdı" cümlelerini kullandı. Kulüp, futbolcuların sevinçlerini de paylaşıp 'Vamos' ifadesiyle galibiyeti kutladı. Göztepeli futbolcular da maçın ardından, ‘3 puan cepte’ işareti yaptı.

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        STOILIOV İLK KEZ KAZANDI

        Teknik direktör Stanimir Stoilov da kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye karşı 3 puan sevinci yaşadı. Futbolculuk döneminde sarı-lacivertli formayı terleten Stoilov; teknik adamlık kariyerinde eski takımına karşı 5'inci maçında galibiyet gördü. Stoilov yönetimindeki Göztepe, Fenerbahçe'ye karşı bu maça kadar 3 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.

        ‘ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİYİZ’

        Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Stanimir Stoilov, "Gerçekten çok zor, çok sert bir mücadeleydi. İki takım da oynamak istedi. Güzel bir maçtı. İlk yarıda fırsatları değerlendiremedik, rakibimiz ise bulduğu fırsatı değerlendirdi. İlk yarıda rakibimize gereğinden fazla saygı gösterdik. Ardından oyun bize döndü. Bunları değerlendirerek çok değerli bir galibiyet aldık, çok mutluyuz. En önemli nokta da performansımızı her geçen gün ilerletmek ve genç oyuncularımız öz güvenlerini artmış olması. Fenerbahçe zor bir süreçten geçiyor ama iyi bir takım. Gelecekte yarışa tekrar gireceklerini düşünüyorum. Onlar için her şeyin bittiğini düşünmüyorum. Gelecek maçlarımıza odaklanma zamanı. Çok iyi çalışmaya devam etmeliyiz. Hedeflerimiz var ve bunlara doğru ilerlemeliyiz. Bütün Göztepe ailesini tebrik ediyorum. Beraber olduğumuz zaman her şeyin üstesinden geliriz" diye konuştu.

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        ‘SAVUNMA GELİNCE TOPARLANDIK’

        Takımın üst üste 4 maçlık galibiyet serisini değerlendiren Bulgar teknik adam, "Aslında bahane olarak söylemeyi sevmiyorum ama sezon başında 4-5 savunma oyuncumuzun sakatlığı vardı. İstediğimiz savunma hattını oturtamadık. Kaybettiğimizde bile 2-3 gol atıyorduk, bu da sorunun savunmada olduğunu gösteriyordu. Sakatlarımız geri gelince, savunmacılarımız dönünce takım olarak da performansımız artmaya başladı. Olumlu bir yanımız da her maç 2-3 gol atıyor olmamız. Bu bizim için çok önemli. Geçen sezon ve daha öncesinde de belki de en iyi savunma hattı bizdeydi. Birçok maçta gol yemiyorduk. Şimdi ise daha fazla boşluklar verebiliyoruz. Bunları bir an önce ortadan kaldırmamız ve gelişmemiz gerekiyor. Hatalara hiçbir zaman gözümüzü kapayamayız. Bunlara gözünüzü kaparsanız size pahalıya mal olabilir" ifadelerini kullandı.

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