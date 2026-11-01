Türkiye yelkende Avrupa'nın zirvesinde

2026 iQFOiL Gençler ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası (Youth & Junior European Championships), 24-31 Ekim tarihleri arasında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya bağlı Varkiza'da düzenlendi. Şampiyonada Junior Kızlar’da kürsünün tamamında Türk sporcular yer alırken, U15 Kızlar ve Youth Erkekler Kategorilerinde de üçüncülük Türkiye'nin oldu. Şampiyona 31 ülkeden 290 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Milli sporcular, elde ettikleri derecelerle Avrupa’ya damga vurdu. Junior Kızlar kategorisinde Ece Melis Baş Avrupa şampiyonu olurken, aynı kategoride Parla Kabasakal Avrupa ikinciliği, Nisa Üstündağ Avrupa üçüncülüğünü kazandı. U15 Kızlar kategorisinde Zeynep Mavioğlu, Youth Erkekler kategorisinde ise Artun Şenol Avrupa üçüncüsü oldular. Yarışmadan toplam 5 madalya ile ayrılan Türk yelkenciler, Türkiye’yi uluslararası arenada bir kez daha gururlandırdılar.

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