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        İzmir'de 3 kilo 59 gram esrar ile kenevir tohumu ele geçirildi

        İzmir'in Bayındır ilçesinde 3 kilo 59 gram esrar ve 2 kilo 744 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 12:05 Güncelleme:
        İzmir'de 3 kilo 59 gram esrar ile kenevir tohumu ele geçirildi

        İzmir'in Bayındır ilçesinde 3 kilo 59 gram esrar ve 2 kilo 744 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Ödemiş ve Bayındır ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir eve baskın gerçekleştirdi.

        Ev ve müştemilatında yapılan aramalarda 3 kilo 59 gram esrar, 2 kilo 744 gram kenevir tohumu ile 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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