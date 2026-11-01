İzmir'de 3 kilo 59 gram esrar ile kenevir tohumu ele geçirildi
İzmir'in Bayındır ilçesinde 3 kilo 59 gram esrar ve 2 kilo 744 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 01.11.2026 - 12:05 Güncelleme:
İzmir'in Bayındır ilçesinde 3 kilo 59 gram esrar ve 2 kilo 744 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ödemiş ve Bayındır ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir eve baskın gerçekleştirdi.
Ev ve müştemilatında yapılan aramalarda 3 kilo 59 gram esrar, 2 kilo 744 gram kenevir tohumu ile 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
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