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        Altay taraftarı önünde kazanamıyor

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde son sırada yer alan 1922 Akşehir SK ile 1-1 berabere kalan Altay, bu sezon ev sahibi olduğu 5 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlılar, iç sahada şimdiye kadar çıktığı randevularda Denizli İdmanyurdu (1-1), Alanya 1221 (0-0) ve Akşehir'le berabere kalırken, Gemlik Sümerbey (1-2) ve Eskişehirspor'a (1-4) mağlup oldu. Altay, İzmir'de konuk olduğu derbilerde Karşıyaka ile 1-1 berabere kalıp, taraftarının alınmadığı Bucaspor maçından 2-1 galip ayrıldı. Altay taraftarı İzmir'de oynanıp tribünde yer aldığı toplam 6 müsabakada 3 puan sevinci yaşayamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Altay taraftarı önünde kazanamıyor

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde son sırada yer alan 1922 Akşehir SK ile 1-1 berabere kalan Altay, bu sezon ev sahibi olduğu 5 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlılar, iç sahada şimdiye kadar çıktığı randevularda Denizli İdmanyurdu (1-1), Alanya 1221 (0-0) ve Akşehir'le berabere kalırken, Gemlik Sümerbey (1-2) ve Eskişehirspor'a (1-4) mağlup oldu. Altay, İzmir'de konuk olduğu derbilerde Karşıyaka ile 1-1 berabere kalıp, taraftarının alınmadığı Bucaspor maçından 2-1 galip ayrıldı. Altay taraftarı İzmir'de oynanıp tribünde yer aldığı toplam 6 müsabakada 3 puan sevinci yaşayamadı.

        Son galibiyetini 11 Ekim'de Uşakspor deplasmanında 1-0'lık skorla alan Altay, son 3 müsabakada 2 yenilgi, 1 beraberlik gördü. Ligde 9 müsabakada sonunda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi 10 puan toplayarak orta sıralarda yer aldı. Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, taraftarları önünde puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Son haftalarda yaşadığımız puan kayıplarının farkındayız. Bu kayıpları telafi etmek ve yeniden kazanma alışkanlığını yakalamak zorundayız. Genç bir oyuncu grubuyla mücadele ediyoruz. Sabırla çalışacağız, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

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