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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir'de çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başında

        İzmir'de çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başında

        İzmir'de yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:05 Güncelleme:
        İzmir'de çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başında

        İzmir'de yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

        Kentte yaşayan ve Bulgaristan vatandaşlığı bulunan seçmenler için Aliağa, Bornova, Buca, Gaziemir ve Menderes ilçelerindeki okullarda 14 sandık kuruldu.

        Oy kullanmak için Gaziemir'deki Remzi Doğan Ortaokulu'na gelenler, sandık görevlilerince kimlik belgelerinin kontrolünün ardından oy verdi.

        Oy kullanma işlemi saat 20.00'ye kadar devam edecek.

        İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Abdurrahim Nursoy, AA muhabirine seçimlere katılımın oldukça düşük olduğunu söyledi.

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        Bulgaristan vatandaşı olup Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlardan oylarını kullanmalarını isteyen Nursoy, şöyle konuştu:

        "Bu bizim en demokratik hakkımız. Temsiliyet istiyorsak sandıklara gelip o görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Bu zamana kadar hiç yaşamadığımız bir şey yaşıyoruz. İlk defa bu kadar düşük ilgi görüyoruz. Bu da adayların Türkiye'ye gelmemiş olmalarından da kaynaklı olabilir. İnsanlar kime ve neden oy vereceklerini açıkçası bilmiyorlar. İnşallah bundan hepimiz de ders çıkartırız. 'Acaba insanımız neden sandığa gitmedi?' diye bunu herkesin düşünmesi lazım."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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