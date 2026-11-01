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        İzmir açıklarında 87 göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

        İzmir'in Urla ve Karaburun ilçelerinde sahil güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonlarda 87 düzensiz göçmen yakalanırken, 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 15:37 Güncelleme:
        İzmir açıklarında 87 göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

        İzmir'in Urla ve Karaburun ilçelerinde sahil güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonlarda 87 düzensiz göçmen yakalanırken, 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

        Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 31 Ekim'de saat 00.10 sıralarında Urla ilçesinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla karada yapılan müşterek çalışmada 40 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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        Operasyonların devamında, aynı gün saat 02.35 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen sahil güvenlik botları tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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