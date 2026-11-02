İzmir Kültür Yolu Festivali sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali, 9 günlük kültür ve sanat maratonunu tamamladı.

Festival direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim'de başlayan programın son gününde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde IV. Murat operası sahnelendi.

Grup 210, İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü'nde Anadolu halk kültürüne ait türküleri Anadolu rock yorumuyla seslendirdi. Aynı mekanda Atacan Kesman tarafından gerçekleştirilen klasik gitar resitalinde ise Mozart, Chopin ve Vivaldi gibi bestecilerin eserlerinin yanı sıra klasik gitar için yazılmış seçkin parçalar seslendirildi.

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"İzmir Baskı-Resim Grubu" sergisi, İzmir Kültür Sanat Fabrikası Sevinç Bayraktar Sanat Atölyesi'nde baskı ve resim sanatının farklı anlatım biçimlerini bir araya getirdi.

Volkan Acar'ın İzmir Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirdiği "Kaligrafi" atölyesi katılımcılara güzel yazı sanatının inceliklerini tanıttı.

- Çocuklar festivalin son gününü oyun ve keşifle geçirdi

"Bremen Mızıkacıları", Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde sahnelendi. Çiftlikten ayrılarak kendi orkestralarını kurmak isteyen hayvanların macerası çocuklarla buluştu.

Aynı sahnede sergilenen "Panda Pufi" oyununda ise cesur tavşan Pufi'nin arkadaşlarını korumak için Aslan'a karşı verdiği mücadele anlatıldı.

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Gündoğdu Meydanı Çocuk Köyü'nde düzenlenen "EtnoSpor" etkinliğinde çocuklar okçuluk, mas güreşi ve mangala gibi geleneksel spor ve oyunları deneyimledi.

Çocuk Köyü'ndeki panayır çadırları, şişme oyun alanları, yaratıcı atölyeler, dijital oyunlar ve çeşitli yarışmalar da minik ziyaretçilere eğlence dolu anlar yaşattı.

ASELSAN Çocuk Şenliği'nde ise çocuklar bilim, teknoloji, sanat ve keşif odaklı etkinliklere katıldı. Tekno Macera Tırı'ndaki uygulamalarla bilim ve teknolojiyi eğlenerek tanıyan minikler, öğrenme ve keşfetmeyi bir araya getiren deneyimler yaşadı.

İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında farklı noktalarda gerçekleştirilen etkinlikler, kenttekileri kültür ve sanatın farklı alanlarıyla buluşturdu.

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İzmir'deki programını tamamlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali, Antalya'da devam ediyor. Antalya'daki festival, 8 Kasım'a kadar konserler, sergiler, sahne gösterileri ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle sanatseverleri ağırlamayı sürdürecek.