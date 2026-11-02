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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir'de çantasında 3 ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı

        İzmir'de çantasında 3 ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı

        İzmir'de sırt çantasında 3 ruhsatsız tabanca bulunan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:07 Güncelleme:
        İzmir'de çantasında 3 ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı

        İzmir'de sırt çantasında 3 ruhsatsız tabanca bulunan zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, suç ve suç unsurlarının tespitine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda takibe alınan S.B. (44) şehirler arası otobüs terminalinde durduruldu.

        Şüphelinin sırt çantasında yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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