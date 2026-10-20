İzmir'de akaryakıt pompasına çarpan otomobilde çıkan yangında 2 kişi yaralandı
İzmir'in Kınık ilçesinde akaryakıt istasyonunun pompasına çarpan otomobilde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
İzmir'in Kınık ilçesinde akaryakıt istasyonunun pompasına çarpan otomobilde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Bergama'dan Soma yönüne seyreden H.Ç. (31) idaresindeki 34 JU 6313 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hamzahocalı mevkisinde yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi.
Burada pompaya çarpan otomobil alev aldı.
Sürücü ile araçtaki 1 kişi bölgeden uzaklaşırken, görevliler istasyonda güvenlik önlemi aldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın, istasyona sıçramadan söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi, akaryakıt istasyonunda hasar oluştu.
Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi ambulansla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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