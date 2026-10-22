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        İzmir'de bir evden binlerce uyuşturucu hap ve kalaşnikof ele geçirildi

        İzmir'in Konak ilçesinde polisin bir ikamete düzenlediği operasyonda 59 bin 300 uyuşturucu hap ile kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi; hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:05 Güncelleme:
        İzmir'de bir evden binlerce uyuşturucu hap ve kalaşnikof ele geçirildi

        İzmir'in Konak ilçesinde polisin bir ikamete düzenlediği operasyonda 59 bin 300 uyuşturucu hap ile kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi; hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

        Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinden 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. (31) isimli şüphelinin adresini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet şarjör, 6 adet 7.62 milimetre çapında fişek ve 59 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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