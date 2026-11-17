İzmir'de devrilen zeytinyağı yüklü kamyon trafiği aksattı
İzmir'in Buca ilçesinde zeytinyağı yüklü kamyonun devrilmesi nedeniyle trafikte aksama yaşandı.
İzmir'in Buca ilçesinde zeytinyağı yüklü kamyonun devrilmesi nedeniyle trafikte aksama yaşandı.
Gültekin Ç. (64) idaresindeki 35 CAJ 340 plakalı kamyon, lastiklerinden birinin yerinden çıkması sonucu Buca Işıkkent Gişeleri istikametinde devrildi.
Kamyondaki zeytinyağı bulunan koliler yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kamyonda hasar oluştu.
Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.
Ekiplerin temizlik çalışması devam ederken trafik akışı iki şeritten sağlanıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.