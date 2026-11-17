İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Akalan Mahallesi'nde 5 bin metrekarelik alanda yeni bir mezarlık projesi başlattı. Çalışmaların 6 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde mezarlık hizmetlerini geliştirmek ve vatandaşların aile kabri taleplerine yanıt vermek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kemalpaşa'nın Akalan Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda yeni bir mezarlık projesi başlatıldı. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje, düzenli mimarisi, peyzaj düzenlemesi ve standart aile kabirleriyle örnek bir mezarlık modeli sunacak. Kamu ve hayırsever iş birliğiyle hayata geçirilecek mezarlığın yapımına başlandı ve projenin 6 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Mezarlığın alt ve üst yapısı şartlı bağış kapsamında hayırsever desteği ile belediyenin belirlediği standartlara göre yapılıyor.

REKLAM

Yeşil dokusuyla örnek bir mezarlık olacak

Mezarlık, 241'i çift katlı ve çift kişilik olacak şekilde 964 gömü kapasiteli aile kabirlerinden oluşacak. Tek tip ve estetik mimari anlayışıyla hazırlanacak kabirlerde ailelere özel oturma alanları da bulunacak. Böylece yurttaşların mezar yeri edindikten sonra ayrıca mezar yaptırmasına gerek kalmayacak. Kabirler, tüm imalatları tamamlanarak kullanıma hazır şekilde sunulacak. İklim şartları gözetilerek peyzaj düzenlemesinde ağaçlandırmaya ağırlık verilecek, oturma alanlarında gölge sağlayan bitkilere yer verilecek. Yeşil dokusu ve dinlenme alanlarıyla mezarlığın bakımlı, ferah ve huzurlu bir görünüme kavuşması hedefleniyor. Projenin, hayırsever iş birliğiyle kent genelindeki yeni mezarlık düzenlemelerine örnek olması hedefleniyor

REKLAM

Yeni mezarlık modeli İzmir geneline yayılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Ali Kemal Elitaş, projenin vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hazırlandığını belirterek, "Yaklaşık 5 bin metrekarelik bu alanı aile kabirleri olarak tasarladık. Güvenliği, peyzajı ve iklim şartlarına duyarlılığıyla örnek bir mezarlık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu modeli İzmir geneline yaymak istiyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın huzurla ziyaret edebileceği, yeşil dokusuyla kente değer katan, estetik ve planlı mezarlıklar oluşturmak. Aile kabri isteyen vatandaşlarımız dilekçeyle başvurabilecek. Talepleri mevcut kapasite doğrultusunda eşit şekilde karşılamaya çalışacağız" dedi.