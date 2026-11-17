Saya Holding, iş başvurularına geri dönüş hızı, adaya özel iletişim ve istihdama katkı kriterlerini karşılayarak kariyer.net İnsana Saygı Ödülü’ne layık görüldü. Ödül, Holding’in işe alım süreçlerinde adayların zamanına ve emeğine gösterdiği özeni görünür kıldı. Saya Holding İnsan ve Kültür Direktörü Kezban Sancak Elay, işe alım sürecinde kurulan iletişimin, adayın kuruma duyduğu güvenin oluşmasında belirleyici olduğunu belirtti.

Saya Holding, kariyer.net tarafından düzenlenen İnsana Saygı Ödülleri’nin sahibi oldu. Holding, 2025 yılı işe alım verilerinin esas alındığı değerlendirmede, başvuruların zamanında ve adaya özel olarak yanıtlanmasına ilişkin ölçütleri karşılayarak ödül almaya hak kazandı.

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Değerlendirmede, başvuru yapan adaylara 21 günden kısa sürede geri dönüş sağlanması ve adaya özel cevaplama oranının yüzde 99 ve üzerinde olması temel kriterler arasında yer aldı. En az 75 işe alım gerçekleştirilmesi ve İstanbul merkezli şirketler için en az 20 bin iş başvurusu alınması da aranan şartlar oldu. Saya Holding, adaylarla iletişim ve işe alım performansını birlikte ele alan bu kriterleri karşılayarak ödüllendirildi.

Adayın emeğine ve zamanın saygı

Saya Holding İnsan ve Kültür Direktörü Kezban Sancak Elay, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, aday deneyiminin insan odaklı kurum kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurguladı. İşe alım sürecinde kurulan iletişimin, adayın kuruma duyduğu güvenin oluşmasında belirleyici olduğunu belirtti. Elay, ödülün geri dönüş süresi ve adaya özel cevaplama oranı gibi ölçülebilir kriterlere dayanmasını ayrıca önemsediklerini ifade etti.

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Elay, "Her başvurunun arkasında bir emek, ayrılan bir zaman ve geleceğe dair beklentiler var. Adaya zamanında ve açık biçimde yanıt vermeyi, bu emeğe duyduğumuz saygının somut bir karşılığı olarak görüyoruz. Başvurunun sonucu ne olursa olsun, adayın süreç hakkında bilgi sahibi olmasını ve dikkate alındığını hissetmesini önemsiyoruz. İnsana Saygı Ödülü, işe alım süreçlerimizde bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmaların karşılık bulması açısından bizim için değerli. İnsan ve Kültür ekiplerimize ve sürece katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.