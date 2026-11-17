Göztepe’de forma giyen Taha Altıkardeş ve Arda Okan Kurtulan, Trendyol Süper Lig’de geride kalan 11 haftanın tamamında görev alarak takımın en istikrarlı iki oyuncusu oldu.

Göztepe’de 23 yaşındaki stoper Taha Altıkardeş ile aynı yaştaki sağ kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan, gösterdikleri performansla öne çıktı. Geride kalan 12 haftalık süreçte Taha Altıkardeş defansın vazgeçilmez isimlerinden biri olurken, Arda Okan Kurtulan da sağ kanatta formayı kimseye kaptırmadı. Ligde oynanan 11 maçın tamamına ilk 11’de başlayan Taha, tüm karşılaşmalarda 90 dakika ter döken toplam 990 dakika süre alarak bu alanda takımının en istikrarlısı oldu. Arda Okan Kurtulan da 11 maçın tamamına ilk 11’de başlarken, yalnızca milli ara öncesinde oynanan Başakşehir FK karşılaşmasının 82. dakikasında Teknik Direktör Stanimir Stoilov tarafından oyundan alındı. Toplam 982 dakika sahada kalan Arda, takımının en fazla süre alan ikinci oyuncusu oldu.

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Juan, Andre Henrique, Rhaldney ve Janderson da ligde her maçta oynadı

Göztepe’de Juan, Andre Henrique, Rhaldney ve Janderson da ligde oynanan 11 maçın tamamında forma giydi. Bu oyuncular arasında en fazla süreyi 793 dakikayla Rhaldney alırken, Brezilyalı futbolcu 9 karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Juan ise 8 maça ilk 11’de çıkarak, toplam 713 dakika top koşturdu. Aynı şekilde 8 müsabakada ilk 11 olan Andre Henrique, 662 dakika görev aldı. Janderson ise 6 mücadelede 11'de kendine yer buldu ve 555 dakika sarıkırmızılı formayı sırtına geçirdi.