İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamlıkule Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada E.C.T'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin yapılan üst aramasında 150 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 32 fişek ele geçirildi.
Ayrıca şüphelinin, "çocuğun cinsel istismarı" ve "hükümlü tutuklunun kaçması" suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
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