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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Ege Bölgesi'nin ilk Diyabet Teknolojileri Merkezi İzmir'de açıldı Türkiye'nin 3. Diyabet Teknolojileri Merkezi İzmir'de hizmete girdi

        Ege Bölgesi'nin ilk Diyabet Teknolojileri Merkezi İzmir'de açıldı Türkiye'nin 3. Diyabet Teknolojileri Merkezi İzmir'de hizmete girdi

        İzmir Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan Diyabet Teknolojileri Merkezi hizmete açıldı. Ankara ve Kocaeli'nin ardından Türkiye'deki üçüncü, Ege Bölgesi'ndeki ise ilk ve en büyük merkez olma özelliğini taşıyan merkez, İzmir ve çevre illerde yaşayan diyabetli çocuklara ileri teknoloji ve uzman desteğiyle hizmet verecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Ege Bölgesi'nin ilk Diyabet Teknolojileri Merkezi İzmir'de açıldı Türkiye'nin 3. Diyabet Teknolojileri Merkezi İzmir'de hizmete girdi

        İzmir Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan Diyabet Teknolojileri Merkezi hizmete açıldı. Ankara ve Kocaeli'nin ardından Türkiye'deki üçüncü, Ege Bölgesi'ndeki ise ilk ve en büyük merkez olma özelliğini taşıyan merkez, İzmir ve çevre illerde yaşayan diyabetli çocuklara ileri teknoloji ve uzman desteğiyle hizmet verecek.

        Merkezin açılış törenine katılan İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, diyabet hastalığının özellikle çocuklar ve aileleri açısından zorlu bir süreç olduğunu belirtti. Diyabet yönetiminde teknolojinin önemine dikkat çeken Kul, "Diyabetle yaşayan bir birey için günün her saatinde kan şekerini takip etmek, beslenmesini planlamak ve tedavisini düzenlemek önemli bir sorumluluktur. Özellikle çocuklar ve gençler açısından bu süreç, ailelerin de yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. İşte tam da bu noktada sağlık teknolojileri büyük önem kazanmaktadır. Sürekli glikoz izleme sistemleri, insülin pompaları ve gelişmiş tedavi teknolojileri, diyabet yönetimini kolaylaştırırken bireylerin hastalıklarını daha etkin kontrol edebilmelerine ve yaşam kalitelerini artırmalarına katkı sağlamaktadır. Diyabet Teknolojileri Merkezi, diyabetle yaşayan bireylerin hastalık yönetimini kolaylaştırmak, kan şekeri kontrolünü daha etkin hale getirmek ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla ileri teknolojik cihazları, uzman desteğini ve hasta eğitimini bir araya getiren önemli bir sağlık hizmeti modelidir" dedi.

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        Merkez bölge için önemli bir kazanım

        İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün ise sağlık hizmetlerinin niteliği ve çeşitliliğinin sağlıkta kaliteyi doğrudan etkilediğini belirterek, merkezin bölge için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

        Çocuk Endokrinoloji Kliniği İdari Hizmetler Sorumlusu Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar da kliniklerinde düzenli olarak takip edilen 800'ün üzerinde diyabetli çocuk ve ergen bulunduğunu, bu sayının giderek arttığını söyledi. Merkezde görev yapacak hekimlerin uluslararası standartlarda kabul gören en üst düzey yetkinliklere sahip olduğunu vurgulayan Dündar, merkezin sunacağı hizmetler hakkında bilgi verdi.

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        Merkezde, teknoloji destekli diyabet yönetiminin yaygınlaştırılması ve çocukların tedavi süreçlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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