Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Bayındır'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi sürüyor

        Bayındır'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi sürüyor

        İzmir'in Bayındır ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında öğrencilere yüzme eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Bayındır'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi sürüyor

        İzmir'in Bayındır ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında öğrencilere yüzme eğitimi veriliyor.

        Müdürlüğe bağlı yarı olimpik yüzme havuzunda uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde, katılımcılar hem yüzme öğreniyor hem de su sporlarıyla ilgilenmenin keyfini yaşıyor.

        Bayındır Dörteylül İlkokulu Müdürü Aykut Tekin, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin projeden yararlandığını söyledi.

        Projenin ilçede 2 yıldır uygulandığını ifade eden Tekin, "Okulumuz dezavantajlı bir bölgede. Bu projenin çocukların sosyokültürel açısından çok faydalı olduğunu inanıyoruz." dedi.

        REKLAM

        Öğrenci velilerinden Esra Kavaklı ise projenin devam etmesini istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı

        Benzer Haberler

        AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı'yı hedef alan akademisyene siyah çelenk...
        AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı'yı hedef alan akademisyene siyah çelenk...
        Mardinlilerden Ege Üniversitesi önünde siyah çelenkli protesto
        Mardinlilerden Ege Üniversitesi önünde siyah çelenkli protesto
        AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı'yı hedef alan akademisyene idari incele...
        AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı'yı hedef alan akademisyene idari incele...
        AGM Spor Kulübünden Türkiye finallerine 3 sporcu
        AGM Spor Kulübünden Türkiye finallerine 3 sporcu
        Altay, galibiyete hasret kaldı
        Altay, galibiyete hasret kaldı
        AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu, Karaburun'da zeytin hasadına katıldı
        AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu, Karaburun'da zeytin hasadına katıldı