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        AGM Spor Kulübünden Türkiye finallerine 3 sporcu

        Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) Spor Kulübü, 131415 Kasım 2026 tarihlerinde İzmir Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen 1112 Yaş Final Vize Müsabakaları'nda elde ettiği derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:33 Güncelleme:
        AGM Spor Kulübünden Türkiye finallerine 3 sporcu

        Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) Spor Kulübü, 131415 Kasım 2026 tarihlerinde İzmir Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen 1112 Yaş Final Vize Müsabakaları’nda elde ettiği derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

        4 şehirden 31 kulübün katıldığı müsabakalarda 345 sporcu mücadele etti. Yarışlara 11 sporcusuyla katılan AGM Spor Kulübü’nün tüm sporcuları kişisel en iyi derecelerini elde ederek Aliağa’yı gururlandırdı.

        Müsabakaların ardından AGM Spor Kulübü sporcularından Haktan Beker (12 yaş), Alperen Öztürk (11 yaş) ve Derin Akalın (11 yaş), 2629 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek 1112 Yaş Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazandı.

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        Türkiye finalleri’ne katılmak gelenek haline geldi

        AGM Spor Kulübü Antrenörü Muhammed Ali Duman, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Köklü kulüplerle yarışıyoruz. Bu seviyelerde mücadele etmek ve yer almak kolay değil. Mesai arkadaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz yoğun bir çalışma ve ulaşmayı hedeflediğimiz başarılar var. Şükürler olsun her sene finallere gitmeyi gelenek haline getirmiş durumdayız. Bu süreçte bizlere destek olan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a çok teşekkür ediyoruz. Sporcularımızı ve değerli ailelerini de kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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