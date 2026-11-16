İzmir, Kosova ile ticaret ve kültür köprüsü kuruyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 Kasım'da Kosova Günleri ve İzmirKosova Ticaret ve Yatırım Köprüsü Forumu'na ev sahipliği yapacak. Üst düzey siyasetçi, diplomat, yerel yönetici ve iş adamlarını buluşturacak etkinlikte iki ülke arasındaki yatırım ve iş birliği imkanları ele alınırken Kosova'nın kültürü, kentleri ve lezzetleri de İzmirlilerle buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir ile Kosova arasındaki tarihî, kültürel ve ekonomik bağları güçlendirmek amacıyla Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneği iş birliğiyle "İzmir'de Kosova Günleri" ve "İzmirKosova Ticaret ve Yatırım Köprüsü Forumu" düzenliyor. 2021 Kasım 2026 tarihlerinde Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilecek etkinlikler, iki ülkenin siyaset, diplomasi, yerel yönetim ve iş dünyasından temsilcilerini İzmir'de buluşturacak.

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Kosova Başbakan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Kosova Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakan Yardımcısı Jeton Mehmeti, Kosova Ticaret Odası Başkanı Lulzim Rafuna'nın da aralarında bulunduğu üst düzey heyet, İzmir'deki temasları kapsamında çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek.

İzmir ve Kosova arasında yeni ticari bağlantılar

Etkinliklerin önemli başlıklarından biri olan "İzmirKosova Ticaret ve Yatırım Köprüsü Forumu", 20 Kasım Cuma günü düzenlenecek. Kosova'nın ticari temsilcileri ile İzmir'in iş dünyasını bir araya getirecek forumda, karşılıklı yatırım imkanları, sürdürülebilir ticari ortaklıklar ve hayata geçirilebilecek ortak projeler değerlendirilecek.

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Forumda Kosova'nın ekonomik yapısı, yatırım fırsatları, teşvik mekanizmaları, öncelikli sektörleri, sanayi potansiyeli, lojistik imkanları ve ihracat kapasitesi hakkında sunumlar yapılacak. Kosova ve İzmir ticaret heyetleri, İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirecekleri görüşmelerde de yeni iş bağlantıları kurma ve ortak çalışma alanlarını belirleme fırsatı bulacak.

Kentler deneyimlerini paylaşacak

Program kapsamında düzenlenecek "Yerel Yönetimler Buluşması ve Kent Sunumları" oturumunda, İzmir ve Kosova'daki yerel yönetimlerin kent vizyonları, öncelikleri, örnek uygulamaları ve uluslararası iş birliği hedefleri masaya yatırılacak. Ortak projelerin geliştirilmesi, yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması hedefleniyor. Kosova'dan gelecek belediye başkanları ve yöneticiler, İzmir'in ilgili kurum ve kuruluşlarıyla da temaslarda bulunacak.

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Kosova'nın kültürü ve lezzetleri İzmir'de

İki günlük programın kültür ve sanat etkinlikleri ise 21 Kasım Cumartesi günü İzmirlilerle buluşacak. Tarihi Havagazı Fabrikası bahçesinde kurulacak tanıtım stantlarında Kosova şehirleri tanıtılacak; Kosova ve İzmir mutfağından lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Cumartesi akşamı düzenlenecek halk oyunları gösterileri ve konserlerde İzmirli ve Kosovalı sanatçılar aynı sahneyi paylaşacak. İki ülkenin müzikal ve folklorik zenginliklerini buluşturacak etkinlikler, tüm İzmirlilerin katılımına açık olacak.