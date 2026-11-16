Şarkıcı Demet Sağıroğlu ile Barbaros İzmir'de sahne alacak
Şarkıcı Demet Sağıroğlu ile Barbaros, turne programları kapsamında İzmir'de konser verecek.
Giriş: 16.11.2026 - 12:01 Güncelleme:
Şarkıcı Demet Sağıroğlu ile Barbaros, turne programları kapsamında İzmir'de konser verecek.
Kariyerleri boyunca farklı müzik türlerinde eserler seslendiren iki sanatçı, İzmir'deki etkinlikte kendi repertuvarlarının yanı sıra Türk müziğinin farklı dönemlerine ait şarkıları yorumlayacak.
İkili, 1970'lerden günümüze uzanan parçaları da seslendirecek.
Konser, 19 Kasım saat 20.00'de, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
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