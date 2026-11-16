Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Altay ateşle oynuyor

        Altay ateşle oynuyor

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta evinde Bursa Yıldırım SK'ya 1-0 mağlup olarak son 6 maçında 5 yenilgi, 1 beraberlik alan Altay, düşme hattına iyice yaklaştı. Ligde 12 müsabakada 10 puan toplayan siyah-beyazlı ekibin küme düşme potasıyla arasındaki puan farkı 1'e indi. İzmir temsilcisi, Bursa mağlubiyetiyle 11'inci sıradan 14'üncü basamağa geriledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Altay ateşle oynuyor

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta evinde Bursa Yıldırım SK'ya 1-0 mağlup olarak son 6 maçında 5 yenilgi, 1 beraberlik alan Altay, düşme hattına iyice yaklaştı. Ligde 12 müsabakada 10 puan toplayan siyah-beyazlı ekibin küme düşme potasıyla arasındaki puan farkı 1'e indi. İzmir temsilcisi, Bursa mağlubiyetiyle 11'inci sıradan 14'üncü basamağa geriledi.

        Altay'da deplasmanda oynanacak Gaziemir SK karşılaşması öncesi orta saha oyuncusu Osman sarı kart cezalısı durumuna düştü. İlk yarının sonunda sakatlanan stoper Sefa'nın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Altaylı taraftarlar son düdüğün ardından oyuncuları tribüne çağırıp uyarılarda bulundu. Siyah-beyazlı takımın 45 yaşındaki kaptanı Murat Uluç, taraftarlarla konuşarak gençlere destek verilmesini istedi.

        REKLAM

        'SAVAŞAN KİMLİĞİMİZE DÖNDÜĞÜMÜZ İÇİN UMUTLUYUZ'

        Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü de yaptığı yazılı açıklamada takımına sahip çıktı. Rakibe verdikleri tek pozisyonun golle sonuçlandığını kaydeden teknik patron Üzümcü, "Çok iyi mücadele ettiğimiz, kalecimizin yere dahi yatmadığı, pozisyon vermediğimiz maçı yüksek gelen topa bir kafa golüyle kaybettiğimiz için üzgün, eski savaşan kimliğimize döndüğümüz için umutluyuz. Son 5 maçımızı ligin yüksek bütçeli ve ilk 5 sırasındaki rakiplerle oynadık. Önümüzde kazanmamız gereken, kazanabileceğimiz maçlarımız var. Devreye kadar ihtiyacımız olan puan ve puanları almak için oyuncularımız ve ekibim sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bizi yalnız bırakmayan az sayıdaki taraftarımız sahada verilen mücadeleyi ve rakibe pozisyon vermediğimizi görmüştür. İhtiyacımız olan kalan maçlarda hep beraber savaşmaya devam etmektir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah

        Benzer Haberler

        İzmir'deki denetimlerde 1,5 ton su ürününe el konuldu
        İzmir'deki denetimlerde 1,5 ton su ürününe el konuldu
        Şarkıcı Demet Sağıroğlu ile Barbaros İzmir'de sahne alacak
        Şarkıcı Demet Sağıroğlu ile Barbaros İzmir'de sahne alacak
        Sağlıklı akciğerlerin temeli anne karnında atılıyor Nefes darlığını yaşlanm...
        Sağlıklı akciğerlerin temeli anne karnında atılıyor Nefes darlığını yaşlanm...
        Aliağa FK, Erkan Sözeri'yle yeni sayfa açtı
        Aliağa FK, Erkan Sözeri'yle yeni sayfa açtı
        SAYA Holding'e yapay zekâ ödülü
        SAYA Holding'e yapay zekâ ödülü
        İzmir'de bilişim suçlarıyla mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçlendi...
        İzmir'de bilişim suçlarıyla mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçlendi...