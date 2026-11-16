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        İzmir'deki denetimlerde 1,5 ton su ürününe el konuldu

        İzmir'de gerçekleştirilen denetimlerde bin 590 kilogram su ürününe el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:21 Güncelleme:
        İzmir'deki denetimlerde 1,5 ton su ürününe el konuldu

        İzmir'de gerçekleştirilen denetimlerde bin 590 kilogram su ürününe el konuldu.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 9-13 Kasım'da ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirildiği belirtildi.

        Teknik personel tarafından hamsi karaya çıkış noktaları, balık halleri, mezat yerleri, soğuk hava depoları, yol güzergahları, perakende satış noktaları ve toplu tüketim yerlerinde kontroller gerçekleştirildiği aktarıldı.

        İl genelindeki denetimlerde mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen kişi ve işletmelere idari para cezası uygulandı, 1 ton 590 kilogram su ürününe el konuldu.

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        Denetimlere, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Birim Sorumlusu Hüseyin Karcı da eşlik etti.

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        Galeri
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