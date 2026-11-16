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        Altay, galibiyete hasret kaldı

        Altay, TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak galibiyete hasret kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Altay, galibiyete hasret kaldı

        Altay, TFF 3. Lig 2. Grup’ta oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak galibiyete hasret kaldı.

        TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Altay, 12. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Bursa Yıldırım’a 10 mağlup oldu. Bu sonuçla galibiyet hasreti 6 maça çıkan İzmir ekibi, söz konusu süreçte 5 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Haftayı 10 puanla tamamlayan siyahbeyazlılar, 11’inci sıradan 14’üncü basamağa gerilerken küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı da 1’e indi. Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü de karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Çok iyi mücadele ettiklerini söyleyen Üzümcü, "Kalecimizin yere dahi yatmadığı pozisyon vermediğimiz maçı yüksek gelen topa bir kafa golüyle kaybettiğimiz için üzgün, eski savaşan kimliğimize döndüğümüz için umutluyuz. Son 5 maçımızı ligin yüksek bütçeli ve ilk 5 sırasındaki rakiplerle oynadık. Önümüzde kazanmamız gereken, kazanabileceğimiz maçlarımız var. Devreye kadar ihtiyacımız olan puan ve puanları almak için oyuncularımız ve ekibim sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bugün bizi yalnız bırakmayan az sayıdaki taraftarımız sahada verilen mücadeleyi ve rakibe pozisyon vermediğimizi görmüştür. İhtiyacımız olan kalan maçlarda hep beraber savaşmaya devam etmektir" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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