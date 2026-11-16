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        AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu, Karaburun'da zeytin hasadına katıldı

        AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karaburun ilçesinde zeytin hasadına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:45 Güncelleme:
        AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu, Karaburun'da zeytin hasadına katıldı

        AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karaburun ilçesinde zeytin hasadına katıldı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, ziyaret ettiği ilçede vatandaşlarla bir araya geldi, birlikte zeytin topladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kasapoğlu, zeytincilik kültürüne ve hurma zeytinine dikkati çekerek, bu yerel değerin korunmasında üreticinin emeğinin önemli olduğunu belirtti.

        Erkence zeytininin bölgenin tarımsal kimliğinde özel bir yeri olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Karaburun denildiğinde akla güzel koyları, denizi ve muhteşem coğrafyası geliyor. Oysa bu yarımadanın zeytinciliği de başlı başına bir değer. Dağlardaki delicelere aşı yapılıyor, ağaçlara bakılıyor, hasat bekleniyor. Bu işin bilgisi kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Bugün burada hasada katılmaktan mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.

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        Kasapoğlu, hurma zeytini üretiminde öne çıkan Eğlenhoca ve Kösedere mahallelerine de değinerek şunları kaydetti:

        "Üreticilerimiz büyüklerinden öğrendikleri işi sürdürüyor, bildiklerini ve tecrübelerini çocuklarına aktarıyor. Erkence zeytininin bu coğrafyanın özel iklim koşullarında dalında tatlanmasıyla oluşan hurma zeytini, salamuraya gerek kalmadan sofraya geliyor. Karaburun'un zeytinyağı da ayrı bir değer. Üretimi de sınırlı. Her yıl hava koşullarına bağlı olarak değişiyor. Ağacın bakımından hasada, zeytinin sıkımına kadar bütün bu işlerin arkasında üreticimizin emeği var."

        Zeytinliklerin korunması ve üretimin devamlılığına ilişkin değerlendirmede bulunan Kasapoğlu, üreticilerin karşılaştığı güçlükleri takip ettiklerini, ihtiyaçlarına kulak vermeye devam edeceklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri

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