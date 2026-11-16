Mardinlilerden Ege Üniversitesi önünde siyah çelenkli protesto

İzmir Mardinliler Federasyonu, Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün Mardinlileri hedef alan ifadelerine tepki göstererek üniversite girişine siyah çelenk bıraktı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, sosyal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Projesi hakkındaki açıklamalarını iktibas ederek paylaşımda bulundu. Gürüz, bu paylaşımına Mardinli vatandaşları hedef alan ifadeler ekledi. Paylaşım kısa sürede büyük tepki toplarken İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da paylaşım sonrası Gürüz hakkında soruşturma başlattı. Gürüz, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Mardinliler Federasyonu; kullanılan ifadelere karşı sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla Ege Üniversitesi girişine siyah çelenk bıraktı.

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Toplanan kalabalık adına açıklamada bulunan sağlık çalışanı Merdiye Öztürk, "Ege Üniversitesi gibi ülkemizin saygın bir üniversitesinde profesörlük gibi önemli bir görevde bulunan bir şahsın İzmir Milletvekili, Mardinli hemşehrimiz Ceyda Bölünmez Çankırı'nın şahsında Mardinli kadınları hedef alan açıklamasını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu açıklama, ülkemizde tesis edilmeye çalışılan barış, kardeşlik ve toplumsal huzur ortamını istemeyen ayrıştırıcı zihniyetin tipik bir örneğidir. Bu ırkçı, cinsiyetçi ve ayrıştırıcı zihniyete inat, biz Mardinliler şehrimize, İzmir'imize ve ülkemize katkı sunmaya, bulunduğumuz her alanda emek vermeye devam edeceğiz. Mardin'imizde ve İzmir'imizde var olan hoşgörü, kardeşlik ve barış ortamının bu hastalıklı zihniyet tarafından kirletilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Üzüntümüz ve öfkemiz büyük. Ancak tesellimiz, toplumun her kesiminden vatandaşlarımızın, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu açıklamaya güçlü şekilde tepki göstermesi ve dayanışma iradesi ortaya koymasıdır" açıklamalarına yer verdi.

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"Gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz"

Sözlerini sürdüren Öztürk, "Bu hastalıklı zihniyetin üniversitelerin bilimsel ve özgür ortamını kirletmemesi adına üniversite yönetimi tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesini ve gereken önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Bu ülkenin bütün insanları birinci sınıf ve onurludur. Cumhuriyet rejiminin en önemli özelliklerinden biri, bütün makamların memleketin tüm evlatlarına açık olmasıdır. Bizi ayrıştırmaya, bölmeye ve birbirimize düşürmeye çalışan bu zihniyet karşısında dün olduğu gibi bugün de yılmadık. Bundan sonra da yılmayacağız" ifadelerini kullandı.

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"İstifaya davet ediyoruz"

Pazarcılar Dernek Başkanı Faysal Acar ise "Unvanı, makamı, diploması ne olursa olsun hiç kimse bu kente göç etmiş 500 bine yakın vatandaşımıza, Mardinlilere dil uzatamaz. Dillerin ve dinlerin yaşatıldığı kardeş ilçe içerisinde yüzyıllardır bir arada yaşayan bir kültürün bu şehre gelmiş insanlarıyız. Profesörlük unvanı alıp da adam olamayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. 28 Şubat süreçlerini çoktan geçtik Gürüz. Bu sığ zihniyete, ayrıştırıcı, ırkçı yaklaşıma karşıyız. Biz profesörü istifaya davet ediyoruz. Böyle bir profesörün bu ülkenin yiğit gençlerine, aziz milletinin öğrencilerine öğreteceği hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Kınıyoruz" diye konuştu.