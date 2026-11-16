AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı'yı hedef alan akademisyene idari inceleme başlatıldı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, sosyal medya hesabından, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya yönelik, "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Açıklamada, üniversitenin toplumsal birlik ve beraberlik ile karşılıklı saygıyı esas alan anlayışı doğrultusunda sürecin takipçisi olacağı aktarıldı.

Konuya ilişkin adli makamlarca gerekli işlemlerin yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, üniversite rektörlüğünce de ilgili mevzuat kapsamında idari inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, üniversitenin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün sosyal medya paylaşımlarında yer alan ayrıştırıcı ve rencide edici ifadelerin, üniversitenin temel değerleriyle bağdaşmadığı ve kabul edilemez olduğu belirtildi.

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